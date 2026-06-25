¡Ecuador hace historia tras remontar a Alemania!

Ecuador lo logró cuando parecía imposible.

Le dio la vuelta al partido a Alemania, ganó 2-1 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La Tri reaccionó en un momento límite y consiguió los puntos necesarios para seguir con vida en el torneo.

Alemania golpeó primero y complicó el panorama

El inicio fue adverso.

Alemania se adelantó rápidamente con un gol de Sané, obligando a Ecuador a cambiar el plan y salir a buscar el partido con urgencia.

La presión era total.

Ecuador respondió con carácter