¡Ecuador hace historia tras remontar a Alemania!
Publicado el25/06/2026 a las 13:40
Ecuador lo logró cuando parecía imposible.
Le dio la vuelta al partido a Alemania, ganó 2-1 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.
La Tri reaccionó en un momento límite y consiguió los puntos necesarios para seguir con vida en el torneo.
Alemania golpeó primero y complicó el panorama
El inicio fue adverso.
Alemania se adelantó rápidamente con un gol de Sané, obligando a Ecuador a cambiar el plan y salir a buscar el partido con urgencia.
La presión era total.
Ecuador respondió con carácter
La reacción llegó pronto.
Nilson Angulo empató el partido con un remate desde la frontal, devolviendo la esperanza y cambiando la dinámica del encuentro.
Ecuador pasó de resistir a competir.
Un partido tenso hasta el final
El duelo se volvió cerrado.
Con el paso de los minutos, el ritmo bajó y ambos equipos midieron riesgos, pero Ecuador sabía que necesitaba algo más para avanzar.
La tensión crecía en cada jugada.
Gonzalo Plata selló la remontada
La jugada clave llegó en el momento justo.
Tras un córner, Gonzalo Plata apareció para marcar el 2-1 definitivo, desatando la locura entre los hinchas ecuatorianos y dejando a Alemania sin reacción.
Ecuador consigue el objetivo y sigue en el Mundial
El resultado final confirmó la gran hazaña.
Ecuador se clasificó a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, cumpliendo con la misión y evitando la eliminación.
“Lo consiguió Ecuador, le dio la vuelta al partido y se clasifica como tercera de grupo gracias a su victoria sobre Alemania por 2-1”
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