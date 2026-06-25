 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

¡Ecuador hace historia tras remontar a Alemania!
Ecuador remontó ante Alemania y logró clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026 en un partido decisivo.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
¡Ecuador hace historia tras remontar a Alemania!

Publicado el25/06/2026 a las 13:40

Ecuador lo logró cuando parecía imposible.

Le dio la vuelta al partido a Alemania, ganó 2-1 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La Tri reaccionó en un momento límite y consiguió los puntos necesarios para seguir con vida en el torneo.

Alemania golpeó primero y complicó el panorama

Mundial - Alemania
Foto: EFE. ¡Ecuador hace historia tras remontar a Alemania!

El inicio fue adverso.

Alemania se adelantó rápidamente con un gol de Sané, obligando a Ecuador a cambiar el plan y salir a buscar el partido con urgencia.

La presión era total.

Ecuador respondió con carácter

Foto: EFE. ¡Ecuador hace historia tras remontar a Alemania!

La reacción llegó pronto.

Nilson Angulo empató el partido con un remate desde la frontal, devolviendo la esperanza y cambiando la dinámica del encuentro.

Ecuador pasó de resistir a competir.

Un partido tenso hasta el final

Foto: EFE. ¡Ecuador hace historia tras remontar a Alemania!

El duelo se volvió cerrado.

Con el paso de los minutos, el ritmo bajó y ambos equipos midieron riesgos, pero Ecuador sabía que necesitaba algo más para avanzar.

La tensión crecía en cada jugada.

Gonzalo Plata selló la remontada

Mundial - Ecuador
Foto: EFE

La jugada clave llegó en el momento justo.

Tras un córner, Gonzalo Plata apareció para marcar el 2-1 definitivo, desatando la locura entre los hinchas ecuatorianos y dejando a Alemania sin reacción.

Ecuador consigue el objetivo y sigue en el Mundial

Mundial - Ecuador
Foto: EFE

El resultado final confirmó la gran hazaña.

Ecuador se clasificó a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, cumpliendo con la misión y evitando la eliminación.

“Lo consiguió Ecuador, le dio la vuelta al partido y se clasifica como tercera de grupo gracias a su victoria sobre Alemania por 2-1”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Paraguay eliminó a Turquía en Fase de Grupos!

Etiquetas:,