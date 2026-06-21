Ecuador no pudo con Curazao y se complica en el Mundial

La selección de Ecuador dejó escapar una oportunidad de oro en el Mundial 2026 al empatar sin goles frente a Curazao en un partido que dominó de principio a fin, pero en el que volvió a sufrir por la falta de contundencia.

El resultado deja a la Tri en una situación complicada dentro del Grupo E y obligada a buscar una victoria en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Ecuador dominó desde el inicio

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece salió decidido a buscar el triunfo desde el primer minuto.

Con una línea de tres defensores y una propuesta ofensiva agresiva, Ecuador controló la posesión y generó múltiples oportunidades de peligro.

La primera gran ocasión llegó apenas comenzado el encuentro, cuando Enner Valencia quedó mano a mano frente al arquero Eloy Room, pero no logró definir con precisión.

Eloy Room fue la gran figura

Durante todo el encuentro, el guardameta de Curazao se convirtió en el principal obstáculo para los ecuatorianos.