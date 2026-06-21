Ecuador no pudo con Curazao y se complica en el Mundial
Publicado el20/06/2026 a las 19:10
La selección de Ecuador dejó escapar una oportunidad de oro en el Mundial 2026 al empatar sin goles frente a Curazao en un partido que dominó de principio a fin, pero en el que volvió a sufrir por la falta de contundencia.
El resultado deja a la Tri en una situación complicada dentro del Grupo E y obligada a buscar una victoria en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Ecuador dominó desde el inicio
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece salió decidido a buscar el triunfo desde el primer minuto.
Con una línea de tres defensores y una propuesta ofensiva agresiva, Ecuador controló la posesión y generó múltiples oportunidades de peligro.
La primera gran ocasión llegó apenas comenzado el encuentro, cuando Enner Valencia quedó mano a mano frente al arquero Eloy Room, pero no logró definir con precisión.
Eloy Room fue la gran figura
Durante todo el encuentro, el guardameta de Curazao se convirtió en el principal obstáculo para los ecuatorianos.
Room realizó intervenciones decisivas ante remates de Enner Valencia, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, manteniendo su portería en cero pese al constante asedio de la Tri.
En la segunda mitad protagonizó una espectacular atajada a un cabezazo de Gonzalo Plata que parecía destinado al gol.
Curazao también tuvo sus oportunidades
Aunque Ecuador fue ampliamente superior, Curazao aprovechó algunos espacios para generar peligro al contragolpe.
En esos momentos apareció el arquero Hernán Galíndez con dos intervenciones fundamentales para evitar una derrota que habría sido aún más dolorosa para la selección sudamericana.
Todo se definirá en la última fecha
El empate deja a Ecuador obligado a sumar una victoria en su próximo compromiso ante Alemania y esperar otros resultados para intentar avanzar a la siguiente ronda.
La Tri generó fútbol, ocasiones y dominio territorial, pero el gol volvió a ser su gran problema.
Ahora, el margen de error desapareció y el equipo de Beccacece enfrentará una auténtica final en la última jornada del Mundial 2026
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