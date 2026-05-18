Ébola vuelve a encender alarmas globales: OMS declara emergencia internacional en África central

80 muertos por Ébola

OMS declara emergencia

Riesgo regional aumenta La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública internacional tras un brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo y Uganda. Esta decisión se produce luego de que autoridades sanitarias identificaran más de 250 casos sospechosos y al menos 80 muertes vinculadas a la enfermedad. El epicentro se localiza en la provincia de Ituri, en el este del Congo, donde los reportes oficiales describen un avance acelerado de contagios. Aunque la OMS aclaró que no se trata de una pandemia como la COVID-19, activó protocolos globales de vigilancia y coordinación. Casos confirmados y expansión regional Hasta el sábado, se habían confirmado por laboratorio ocho casos en Ituri, mientras que los sospechosos superaban los 240.

En Kampala, Uganda, también se confirmaron dos casos adicionales, uno de ellos fatal, en personas que habían viajado desde el Congo. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte Las autoridades indicaron que no existe un vínculo aparente entre los casos detectados en la capital ugandesa. El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades señaló que los contagios probables podrían superar los 300. Variante Bundibugyo genera preocupación Los análisis de laboratorio confirmaron que el brote corresponde a la variante Bundibugyo del virus del ébola.

Se trata de una cepa menos frecuente, identificada en brotes anteriores ocurridos en 2007 en Uganda y en 2012 en el Congo. Especialistas advirtieron que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente para esta variante. El ministro de Sanidad congoleño informó que el posible caso índice sería una enfermera fallecida en un hospital de Bunia en abril. Temor en comunidades afectadas Habitantes de Bunia describieron un aumento constante de entierros durante los últimos días. Un residente afirmó que diariamente se registran múltiples fallecimientos en la ciudad.

En Uganda, el paciente fallecido fue atendido en el Hospital Musulmán Kibuli antes de que su cuerpo fuera repatriado al Congo. Las autoridades sanitarias implementaron controles en accesos hospitalarios mientras refuerzan el rastreo de contactos. The CDC is enhancing public health screening and traveler monitoring amid a growing Ebola outbreak, with non-U.S. passport holders facing entry restrictions if they have been to Uganda, the Democratic Republic of Congo or South Sudan in the last three weeks.… — The Washington Post (@washingtonpost) May 18, 2026

Riesgo de propagación en la región Los CDC de África alertaron sobre el riesgo de expansión hacia países vecinos como Sudán del Sur. Kenia declaró riesgo moderado de importación del virus debido a la movilidad regional. El gobierno keniano activó equipos de preparación y reforzó la vigilancia en aeropuertos y fronteras terrestres. Al menos seis ciudadanos estadounidenses estuvieron expuestos al virus en el Congo, según reportes de organizaciones de ayuda.

WHO has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Uganda a public health emergency of international concern. The outbreak involves the rare Bundibugyo strain, which currently has no approved vaccine or treatment. Cases have now crossed borders,… pic.twitter.com/AwvHG8MvEZ — TRT Afrika (@trtafrika) May 18, 2026 Desafíos logísticos complican respuesta La provincia de Ituri enfrenta además problemas de seguridad y violencia armada que dificultan la respuesta sanitaria.

La distancia de casi mil kilómetros entre Ituri y la capital Kinshasa complica el traslado de suministros y especialistas. Organizaciones médicas como Médicos Sin Fronteras anunciaron que preparan una intervención a gran escala. La OMS destacó que el país tiene experiencia previa en controlar brotes, pero advirtió que el contexto humanitario actual es frágil. The World Health Organization declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda a public health emergency of international concern after 80 suspected deaths and nine laboratory-confirmed cases https://t.co/ylB08M7OIG pic.twitter.com/Ra1y4Biqr7 — Reuters (@Reuters) May 17, 2026

Experiencia previa frente a nuevos retos Desde 1976, el Congo ha enfrentado 17 brotes de ébola, lo que le ha permitido desarrollar protocolos de respuesta. Sin embargo, la combinación de desplazamientos poblacionales y conflicto armado eleva la complejidad del escenario actual. La enfermedad se transmite por contacto con fluidos corporales y puede resultar mortal en ausencia de atención adecuada.

Las autoridades insisten en acelerar pruebas, aislamiento y seguimiento de contactos para evitar que el brote se expanda más allá de África central, detalló el portal de ‘CBS News‘. ¿Qué es el ébola y cómo identificarlo? El ébola es una enfermedad viral grave y poco común que se transmite por contacto directo con fluidos corporales como sangre, vómito o semen de una persona infectada. Dicho virus puede ingresar al cuerpo a través de heridas abiertas, mucosas o contacto directo con superficies contaminadas. Los primeros síntomas suelen incluir fiebre repentina, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. A medida que avanza, pueden presentarse vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y, en casos graves, hemorragias internas y externas.