EA Sports predice a España como campeón del Mundial
Publicado el09/06/2026 a las 10:34
Como ocurre antes de cada Copa del Mundo, EA Sports realizó su tradicional simulación del torneo y ya tiene un ganador para 2026: España.
La predicción ha generado expectativa por un dato clave: la compañía acertó los últimos cuatro campeones.
El historial reciente de aciertos le da peso a la simulación, convirtiéndola en una referencia que muchos aficionados siguen de cerca antes de cada Mundial.
España lidera la predicción para 2026
Según la simulación realizada en el videojuego EA Sports FC 26, la selección española se consagraría campeona del Mundial 2026.
El resultado surge de un modelo basado en valoraciones actualizadas de jugadores, análisis tácticos, resultados recientes y múltiples simulaciones del torneo completo.
España llega como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional, con una generación destacada que incluye nombres como Lamine Yamal, Pedri y Rodri.
Un historial que llama la atención
Lo que más sorprende no es solo la predicción, sino la precisión previa de EA Sports.
La empresa acertó los campeones de los últimos cuatro Mundiales antes de que se disputaran: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.
En todos los casos, las simulaciones se publicaron con anticipación y coincidieron con los resultados reales, lo que ha incrementado la credibilidad de estos pronósticos entre los aficionados.
Una simulación diferente este año
A diferencia de ediciones anteriores, esta vez no existe un videojuego oficial del Mundial con licencia completa.
Sin embargo, EA Sports incorporó un modo dentro de FC 26 que permite disputar el torneo con todas las selecciones, lo que sirvió como base para realizar la simulación.
Esto marca una diferencia en el proceso, aunque no ha impedido que la predicción vuelva a captar la atención global.
Con el torneo a punto de comenzar, la gran incógnita es si EA Sports mantendrá su racha perfecta o si el Mundial 2026 romperá la tendencia.
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