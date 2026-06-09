EA Sports predice a España como campeón del Mundial

Como ocurre antes de cada Copa del Mundo, EA Sports realizó su tradicional simulación del torneo y ya tiene un ganador para 2026: España.

La predicción ha generado expectativa por un dato clave: la compañía acertó los últimos cuatro campeones.

El historial reciente de aciertos le da peso a la simulación, convirtiéndola en una referencia que muchos aficionados siguen de cerca antes de cada Mundial.

España lidera la predicción para 2026

Según la simulación realizada en el videojuego EA Sports FC 26, la selección española se consagraría campeona del Mundial 2026.

El resultado surge de un modelo basado en valoraciones actualizadas de jugadores, análisis tácticos, resultados recientes y múltiples simulaciones del torneo completo.

España llega como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional, con una generación destacada que incluye nombres como Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

Un historial que llama la atención