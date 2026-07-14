Dueño de panadería en Florida se entregó al ICE para proteger a sus trabajadores, según su familia

Se entregó, según su familia.

ICE mantiene otra versión.

Continúa la disputa migratoria.

El arresto de un empresario guatemalteco en Lake Worth Beach, Florida, provocó una nueva controversia sobre los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que la familia del detenido asegurara que decidió entregarse para proteger a sus empleados, mientras la agencia federal sostiene que la operación estaba dirigida exclusivamente contra él por su historial migratorio y penal.

Jacobo Zapeta Castro, propietario de El Quetzal Panadería y Cafetería, permanece bajo custodia federal tras un operativo realizado el pasado miércoles 8 de julio que movilizó a agentes federales, policías estatales y miembros de la comunidad.

Aunque ambas partes coinciden en que el comerciante salió del establecimiento y fue arrestado sin incidentes, las circunstancias que llevaron a su detención siguen siendo motivo de disputa.

La familia sostiene que el empresario se entregó para evitar más arrestos

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El operativo se desarrolló en la avenida Lucerne, en Lake Worth Beach, donde numerosos agentes rodearon la panadería mientras trabajadores, familiares y vecinos permanecían dentro y en los alrededores del negocio.

De acuerdo con empleados del establecimiento, Zapeta Castro decidió salir voluntariamente después de creer que los agentes podrían ingresar al local y detener también a sus trabajadores.

Uno de los empleados, Gilmer Zapeta, relató a la cadena local WFLX que el propietario tomó esa decisión pensando en la seguridad de quienes trabajaban con él.

Según sus familiares, la entrega fue resultado de una negociación destinada a evitar una confrontación que pudiera poner en riesgo a empleados, clientes y otras personas presentes en la panadería.

Además, señalaron que Mariana Blanco, representante del Guatemalan-Maya Center, intervino como mediadora durante las conversaciones entre el comerciante y los agentes federales.