Dueño de panadería en Florida se entregó al ICE para proteger a sus trabajadores, según su familia
Publicado el14/07/2026 a las 06:29
- Se entregó, según su familia.
- ICE mantiene otra versión.
- Continúa la disputa migratoria.
El arresto de un empresario guatemalteco en Lake Worth Beach, Florida, provocó una nueva controversia sobre los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que la familia del detenido asegurara que decidió entregarse para proteger a sus empleados, mientras la agencia federal sostiene que la operación estaba dirigida exclusivamente contra él por su historial migratorio y penal.
Jacobo Zapeta Castro, propietario de El Quetzal Panadería y Cafetería, permanece bajo custodia federal tras un operativo realizado el pasado miércoles 8 de julio que movilizó a agentes federales, policías estatales y miembros de la comunidad.
Aunque ambas partes coinciden en que el comerciante salió del establecimiento y fue arrestado sin incidentes, las circunstancias que llevaron a su detención siguen siendo motivo de disputa.
La familia sostiene que el empresario se entregó para evitar más arrestos
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El operativo se desarrolló en la avenida Lucerne, en Lake Worth Beach, donde numerosos agentes rodearon la panadería mientras trabajadores, familiares y vecinos permanecían dentro y en los alrededores del negocio.
De acuerdo con empleados del establecimiento, Zapeta Castro decidió salir voluntariamente después de creer que los agentes podrían ingresar al local y detener también a sus trabajadores.
Uno de los empleados, Gilmer Zapeta, relató a la cadena local WFLX que el propietario tomó esa decisión pensando en la seguridad de quienes trabajaban con él.
Según sus familiares, la entrega fue resultado de una negociación destinada a evitar una confrontación que pudiera poner en riesgo a empleados, clientes y otras personas presentes en la panadería.
Además, señalaron que Mariana Blanco, representante del Guatemalan-Maya Center, intervino como mediadora durante las conversaciones entre el comerciante y los agentes federales.
ICE afirma que el operativo comenzó tras localizar su vehículo
La versión ofrecida por ICE es distinta.
La agencia explicó que sus agentes localizaron un vehículo relacionado con Zapeta Castro alrededor de las 10:30 de la mañana e intentaron detenerlo antes de que llegara al negocio.
Según el organismo, el comerciante habría intentado embestir un vehículo oficial durante ese procedimiento.
ICE también sostuvo que posteriormente abandonó el automóvil, corrió hacia la panadería y permaneció dentro del establecimiento mientras las autoridades aseguraban el perímetro con apoyo de otras fuerzas policiales.
Finalmente, la agencia indicó que el hombre salió del local y quedó bajo arresto.
En su comunicado, ICE identificó a Zapeta Castro como ciudadano de Guatemala y aseguró que había sido expulsado de Estados Unidos en cuatro ocasiones.
Asimismo, afirmó que registraba antecedentes por reingreso ilegal tras una deportación, conducir bajo los efectos del alcohol, choque y fuga, además de resistencia a la autoridad.
Sus hijos rechazan la versión oficial sobre su situación migratoria
Los hijos del empresario cuestionaron públicamente la descripción realizada por las autoridades migratorias.
Según la familia, Zapeta Castro contaba con permiso de trabajo vigente y licencia de conducir válida al momento del operativo.
También aseguraron que cumplía regularmente con sus obligaciones migratorias y que no existía una orden activa de deportación en su contra.
Los familiares destacaron además que el comerciante dirige un negocio establecido desde hace años, paga impuestos y genera empleo para varias familias de la comunidad.
Hasta el momento, no se han hecho públicos documentos judiciales o migratorios que permitan confirmar cuál era exactamente la situación legal del propietario o resolver las diferencias entre ambas versiones.
La comunidad cuestiona el despliegue de agentes durante el arresto
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El operativo generó preocupación entre organizaciones de apoyo a inmigrantes y residentes del condado de Palm Beach.
Diversos testigos consideraron desproporcionado el número de agentes desplegados para detener al propietario de un pequeño negocio familiar.
La familia también denunció que dos hijos adolescentes de Zapeta Castro, ambos ciudadanos estadounidenses, estuvieron presentes durante parte del operativo y quedaron expuestos mientras los agentes buscaban que su padre abandonara el edificio.
Hasta ahora, las autoridades han confirmado la participación de ICE y de fuerzas estatales, así como la detención del empresario sin que se reportaran personas heridas.
Sin embargo, continúan sin resolverse varios aspectos clave del caso.
Entre ellos, si el comerciante realmente intentó embestir un vehículo oficial, cuál era su situación migratoria precisa, si existía una orden pendiente en su contra y si su decisión de entregarse respondió, como afirma su familia, al deseo de proteger a sus empleados.
Mientras no se divulguen documentos oficiales que aclaren estos puntos, el caso continúa marcado por versiones opuestas y numerosas preguntas que siguen sin respuesta.
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FUENTE: La Nacion