Identifican al hispano abatido por ICE en Maine

El colombiano que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine fue identificado por medios locales como Joan Sebastian Guerrero, de 26 años.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), los agentes realizaban labores de vigilancia relacionadas con una persona que tenía una orden final de deportación. Según la versión oficial, cuando intentaron detener un vehículo que salía de esa dirección, el conductor intentó huir y un agente abrió fuego al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

El propio DHS indicó que Guerrero no era el objetivo original del operativo.

Testigos describen una escena dramática

Vecinos entrevistados por medios locales aseguraron que la esposa y la hija del colombiano se encontraban en el lugar durante el incidente.

Nelson Elías, quien afirmó conocer a Guerrero desde 2024, dijo a CNN que escuchó varios disparos antes de salir de su vivienda y encontrar al joven tendido en el suelo.

Otros residentes, como Mary Hayes y Cecelia Humiston, también relataron haber visto a una niña pequeña llorando junto al cuerpo de su padre, aunque estas versiones forman parte de los testimonios recopilados por la prensa y no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

Organizaciones piden justicia