Departamento de Justicia demanda a Virginia por restricciones a agentes de ICE

DOJ demanda a Virginia

ICE pierde uso de máscaras

Choque por autoridad federal

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el gobierno de Virginia por una legislación que impedirá a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizar máscaras durante operativos de detención de inmigrantes sin estatus legal.

El conflicto enfrenta las facultades del gobierno federal con las medidas impulsadas por la administración estatal para reforzar la identificación y supervisión de los agentes.

Desde el 17 de enero, cuando Abigail Spanberger asumió como gobernadora de Virginia, una de sus prioridades ha sido establecer mecanismos de protección para los inmigrantes que viven en el estado.

Las medidas buscan responder al riesgo que enfrentan algunas personas de ser detenidas por agentes de ICE y posteriormente deportadas a sus países de origen.

DOJ demanda a Virginia por una legislación de agentes de ICE

The Justice Department is suing Virginia over new state laws limiting federal immigration enforcement, including a ban on federal agents wearing masks. https://t.co/guEHfnjUg0 — The Washington Post (@washingtonpost) June 13, 2026

Como parte de esa agenda, la administración estatal promovió nuevas leyes relacionadas con la actuación de los agentes federales durante operativos migratorios.

Las iniciativas incluyen requisitos de identificación para los agentes y restricciones a la cooperación entre autoridades locales y estatales con agencias federales en operaciones de inmigración.

Spanberger defendió públicamente estas medidas y cuestionó el uso de mascarillas por parte de agentes del orden.

“Los agentes del orden que usan mascarillas en las calles estadounidenses socavan las expectativas básicas de rendición de cuentas, siembran miedo y confusión, y erosionan la confianza pública”, señaló la gobernadora demócrata de 46 años mediante un comunicado.