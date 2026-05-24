Djokovic confirma a Troicki como su nuevo entrenador
Publicado el23/05/2026 a las 22:38
Novak Djokovic ya tomó una decisión importante de cara a Roland Garros 2026 y al resto de la temporada.
El serbio confirmó que Victor Troicki será su nuevo entrenador, una apuesta que mezcla confianza, cercanía personal y conocimiento profundo de su trayectoria.
La noticia llega en un momento clave para el ex número uno del mundo, que busca reencontrar estabilidad en su equipo de trabajo luego de la salida de Andy Murray a mediados de 2025.
El movimiento no es menor: Djokovic elige a un compatriota, ex Top 15 y viejo compañero de batallas, justo antes de uno de los torneos más exigentes del calendario.
Djokovic no solo suma un nuevo coach para Roland Garros, también recupera a una figura de máxima confianza en una etapa en la que cada ajuste puede ser decisivo para seguir compitiendo por títulos grandes.
Djokovic apuesta por una figura cercana para reorganizar su equipo
La confirmación llegó a través de redes sociales, donde el propio Djokovic presentó a Troicki como su nuevo entrenador con un mensaje que dejó ver el tono de la relación entre ambos. No se trata de un vínculo improvisado ni de una alianza nacida únicamente por necesidades del circuito.
La decisión parte de una historia compartida, de años de convivencia en el tenis serbio y de una confianza construida dentro y fuera de la cancha.
Para Djokovic, este cambio representa una manera de reordenar su entorno después de varios movimientos en su cuerpo técnico.
A estas alturas de su carrera, cada elección pesa más, porque el margen de error se reduce y la búsqueda de resultados inmediatos se mezcla con la necesidad de sentirse cómodo en el día a día. En ese escenario, Troicki parece ofrecer algo que va más allá de lo táctico: familiaridad, conocimiento mutuo y una lectura muy clara de lo que significa competir al lado de Nole.
Troicki llega con experiencia real como exjugador y conductor de grupo
Victor Troicki no aterriza en este rol solo por su relación con Djokovic. También lo respalda su trayectoria como profesional.
Durante su carrera alcanzó el puesto 12 del ranking mundial en 2011 y conquistó tres títulos ATP, con resultados sólidos en distintos momentos del circuito. Además, firmó actuaciones destacadas en torneos grandes, incluyendo la cuarta ronda en Roland Garros y Wimbledon.
Tras su retiro en 2021, Troicki se mantuvo ligado al tenis desde otro lugar.
Actualmente es capitán del equipo serbio de Copa Davis y también tuvo experiencia como entrenador de jugadores como Hamad Medjedovic y Miomir Kecmanovic.
Es decir, llega con una combinación interesante: entiende lo que exige la alta competencia como exjugador y también conoce la dinámica de conducción desde el banquillo.
La conexión con Djokovic puede ser el factor más fuerte de la alianza
Uno de los puntos más potentes de esta designación está en la historia que ambos comparten con Serbia. Djokovic y Troicki fueron compañeros en la Copa Davis y formaron parte del equipo que conquistó el título en 2010 frente a Francia.
Ese antecedente no es decorativo. Habla de una relación construida en contextos de presión, de objetivos compartidos y de una lectura común del alto rendimiento.
En un tramo de la carrera en el que Djokovic ya no necesita grandes revoluciones, sino decisiones precisas, la presencia de alguien que lo conoce de verdad puede ser más valiosa que cualquier nombre rimbombante. Troicki sabe cómo piensa, cómo compite y cómo reacciona Djokovic en semanas pesadas.
Ese conocimiento interno puede ser una ventaja importante en París, donde el detalle mental suele pesar tanto como el tenis.
Roland Garros será la primera gran prueba de esta nueva dupla
La llegada de Troicki pone inmediatamente a Roland Garros en el centro de la escena.
No habrá demasiado tiempo para un proceso largo de adaptación.
El torneo francés será la primera gran medida para ver cómo funciona esta nueva estructura y qué impacto real tiene en el juego y en la gestión emocional de Djokovic.
Más allá del resultado puntual, esta alianza parece diseñada para darle al serbio una base más estable en el resto de la temporada.
Si funciona en la gira de arcilla, también podría consolidarse en los torneos posteriores.
En un circuito cada vez más exigente y con nuevas figuras empujando fuerte, Djokovic vuelve a hacer un movimiento con lógica: rodearse de alguien que entiende el peso de competir al máximo nivel y, sobre todo, entiende quién es Novak Djokovic cuando entra a una cancha.
Troicki tendrá su primera gran prueba como coach de Djokovic en Roland Garros 2026, un torneo que puede marcar no solo el rumbo del serbio en la temporada, sino también la solidez de esta nueva sociedad.
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