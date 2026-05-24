Djokovic confirma a Troicki como su nuevo entrenador

Novak Djokovic ya tomó una decisión importante de cara a Roland Garros 2026 y al resto de la temporada.

El serbio confirmó que Victor Troicki será su nuevo entrenador, una apuesta que mezcla confianza, cercanía personal y conocimiento profundo de su trayectoria.

La noticia llega en un momento clave para el ex número uno del mundo, que busca reencontrar estabilidad en su equipo de trabajo luego de la salida de Andy Murray a mediados de 2025.

El movimiento no es menor: Djokovic elige a un compatriota, ex Top 15 y viejo compañero de batallas, justo antes de uno de los torneos más exigentes del calendario.

Djokovic no solo suma un nuevo coach para Roland Garros, también recupera a una figura de máxima confianza en una etapa en la que cada ajuste puede ser decisivo para seguir compitiendo por títulos grandes.

Djokovic apuesta por una figura cercana para reorganizar su equipo

La confirmación llegó a través de redes sociales, donde el propio Djokovic presentó a Troicki como su nuevo entrenador con un mensaje que dejó ver el tono de la relación entre ambos. No se trata de un vínculo improvisado ni de una alianza nacida únicamente por necesidades del circuito.

La decisión parte de una historia compartida, de años de convivencia en el tenis serbio y de una confianza construida dentro y fuera de la cancha.

Para Djokovic, este cambio representa una manera de reordenar su entorno después de varios movimientos en su cuerpo técnico.