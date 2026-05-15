DJ y amiga de Cazzu lanza remix con voz de Ángela Aguilar desata polémica: ¿guiño creativo o traición?
DJ amiga de Cazzu lanza remix Ángela Aguilar de nuevo en la polémica Reacciones divididas en redes Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por un lanzamiento propio sino por una inesperada inclusión en un remix. La responsable es DJ Mami, productora argentina que sorprendió al […]
Publicado el15/05/2026 a las 13:50
- DJ amiga de Cazzu lanza remix
- Ángela Aguilar de nuevo en la polémica
- Reacciones divididas en redes
Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por un lanzamiento propio sino por una inesperada inclusión en un remix.
La responsable es DJ Mami, productora argentina que sorprendió al mezclar fragmentos de la voz de la intérprete mexicana en una propuesta que rápidamente se volvió viral.
El detalle que más llamó la atención es el contexto en el que aparece la voz de Ángela, generando interpretaciones divididas entre usuarios.
La controversia creció aún más debido a la cercanía pública entre DJ Mami y Cazzu, lo que llevó a algunos a preguntarse si se trata de una simple apuesta musical o de un mensaje indirecto.
El remix que encendió las redes
La mezcla utiliza fragmentos de una entrevista en la que Ángela Aguilar reflexiona sobre el contenido de algunas canciones urbanas actuales.
En ese extracto, la cantante habla sobre cómo ciertas letras pueden resultar incómodas o incluso “denigrar” tanto a mujeres como a hombres.
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DJ Mami colocó esa declaración como introducción antes de que suenen los primeros acordes de “Delincuente”, tema interpretado por Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow.
El contraste entre la reflexión de Ángela y la energía del reguetón generó uno de los momentos más comentados del remix, provocando debates sobre si el recurso fue irónico o simplemente creativo.
La amistad con Cazzu que alimenta especulaciones
Alejandra Pérez, conocida como DJ Mami, pertenece a la nueva generación de productoras vinculadas al trap argentino y ha mostrado en distintas ocasiones su cercanía con Cazzu.
Su amistad ha sido visible en redes sociales y colaboraciones previas, por lo que este lanzamiento adquirió un matiz adicional para los seguidores de la cantante.
El remix aparece en un momento donde el interés mediático en torno a Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa generando conversación constante.
Ese contexto amplificó el impacto de la mezcla y llevó a algunos usuarios a preguntarse si existe un mensaje implícito detrás de la elección del audio.
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Reacciones divididas y silencio de los involucrados
En plataformas como TikTok, el audio suma miles de reproducciones y ha sido utilizado en numerosos videos.
Mientras algunos celebran la audacia del cruce entre géneros, otros debaten si el uso de la voz de Ángela representa una crítica directa o un experimento sonoro.
«Que haga uno de ‘voy a ser tía’ y ‘me caso en mayo'», «Pensé que era broma», «Ángela como siempre perdiendo!», «¿Qué no se supone que es amiga de Cazzu?», «Cazzu se sentirá traicionada», «Te pasaste y lo sabes», dijeron internautas.
Hasta el momento, ni Ángela Aguilar, ni Cazzu, ni Christian Nodal han reaccionado públicamente al remix. Sin embargo, la conversación digital sigue creciendo y confirma cómo un breve montaje musical puede convertirse en tendencia internacional cuando se cruzan figuras del regional mexicano y la música urbana.
@juliettalimon
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