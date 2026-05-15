DJ amiga de Cazzu lanza remix

Ángela Aguilar de nuevo en la polémica

Reacciones divididas en redes

Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por un lanzamiento propio sino por una inesperada inclusión en un remix.

La responsable es DJ Mami, productora argentina que sorprendió al mezclar fragmentos de la voz de la intérprete mexicana en una propuesta que rápidamente se volvió viral.

El detalle que más llamó la atención es el contexto en el que aparece la voz de Ángela, generando interpretaciones divididas entre usuarios.

La controversia creció aún más debido a la cercanía pública entre DJ Mami y Cazzu, lo que llevó a algunos a preguntarse si se trata de una simple apuesta musical o de un mensaje indirecto.

El remix que encendió las redes

La mezcla utiliza fragmentos de una entrevista en la que Ángela Aguilar reflexiona sobre el contenido de algunas canciones urbanas actuales.