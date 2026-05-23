Difunden imágenes del arresto de Britney Spears tras incidente en California
Publicado el23/05/2026 a las 11:41
- Arresto de Britney Spears
- Libertad condicional 12 meses
- Condiciones judiciales estrictas
Nuevas imágenes del arresto de Britney Spears salieron a la luz semanas después del incidente ocurrido el pasado 4 de marzo.
La cantante fue detenida tras conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, California.
Además, el material revela detalles del momento en que fue interceptada por agentes policiales luego de reportes sobre un vehículo que circulaba a alta velocidad.
Aunque inicialmente negó haber consumido sustancias, el procedimiento derivó en su arresto y posterior proceso judicial.
El operativo en la carretera
De acuerdo con los reportes, dos oficiales acudieron tras recibir alertas sobre un BMW que se desplazaba de manera errática.
Asimismo, el automóvil fue identificado como propiedad de la intérprete conocida como la “Princesa del pop”.
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Tras varios minutos de insistencia, Spears accedió a detener el vehículo y comenzó el intercambio con los agentes.
Según el informe policial, su actitud cambió durante el encuentro: “Su estado de ánimo pasó de ser desafiante y agitado a extravagante y complaciente”.
Comportamiento que levantó sospechas
En los documentos también se detalla que en algunos momentos la cantante habló con acento británico.
Esa conducta, sumada al presunto olor a alcohol que provenía del automóvil, incrementó las sospechas de los oficiales.
Pese a insistir en que todo estaba bajo control, finalmente fue sometida a una prueba de alcohol antes de ser esposada.
Incluso, según reportó The Times, Spears intentó mostrarse cordial con los agentes al decir: “Te prepararé comida, lasaña o lo que quieras. Tengo piscina”.
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Libertad condicional y condiciones estrictas
De acuerdo con ‘N+‘, tras el arresto, la artista enfrentó una audiencia en la que se determinó una sentencia de 12 meses de libertad condicional.
Además, el juez subrayó la importancia de que continúe con su tratamiento relacionado con salud mental y abuso de sustancias.
“Uno de los puntos clave de la resolución de esta mañana fue garantizar que la Sra. Spears continúe con su tratamiento… La apoyamos plenamente en este proceso”, expresó durante la sesión.
Por su parte, su abogado, Michael Goldstein, aseguró que la cantante “tiene la intención de cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía del Condado de Ventura”.
A newly released video shows the moments leading to Britney Spears’ DUI arrest in Ventura County, California. Officers indicated they smelled alcohol on Spears and repeatedly ask her to step out of the car as she pushes back during an extended roadside exchange. Spears… pic.twitter.com/M9f9Ewu5Hm
— CBS News (@CBSNews) May 22, 2026