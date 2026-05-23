Difunden imágenes del arresto de Britney Spears tras incidente en California

Arresto de Britney Spears

Libertad condicional 12 meses

Condiciones judiciales estrictas

Nuevas imágenes del arresto de Britney Spears salieron a la luz semanas después del incidente ocurrido el pasado 4 de marzo.

La cantante fue detenida tras conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, California.

Además, el material revela detalles del momento en que fue interceptada por agentes policiales luego de reportes sobre un vehículo que circulaba a alta velocidad.

Aunque inicialmente negó haber consumido sustancias, el procedimiento derivó en su arresto y posterior proceso judicial.

El operativo en la carretera

De acuerdo con los reportes, dos oficiales acudieron tras recibir alertas sobre un BMW que se desplazaba de manera errática.

Asimismo, el automóvil fue identificado como propiedad de la intérprete conocida como la “Princesa del pop”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira

Tras varios minutos de insistencia, Spears accedió a detener el vehículo y comenzó el intercambio con los agentes.

Según el informe policial, su actitud cambió durante el encuentro: “Su estado de ánimo pasó de ser desafiante y agitado a extravagante y complaciente”.