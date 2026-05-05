Diego Luna en Enredados

Personaje nuevo en trama

Rodaje en España La nueva adaptación en acción real de “Enredados” suma una incorporación inesperada que ha llamado la atención de los seguidores de Disney. Diego Luna formará parte del elenco del esperado proyecto, según reportes recientes de la industria cinematográfica. El actor mexicano interpretará un personaje inédito creado especialmente para esta versión. Su papel no formó parte de la película animada estrenada en 2010. Un personaje nuevo en la historia De acuerdo con información difundida por The Hollywood Reporter, Luna dará vida a una figura original dentro del universo de Corona.

Esto sugiere que la trama podría incluir variaciones respecto a la cinta animada. Por ahora, los detalles sobre el rol específico que desempeñará permanecen bajo reserva. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” La producción ha mantenido hermetismo sobre los ajustes narrativos que se incorporarán. Además, la inclusión de un personaje nuevo abre la puerta a giros distintos en la historia clásica. El elenco principal ya está confirmado El live-action será protagonizado por Teagan Croft y Milo Manheim. Ambos actores fueron seleccionados tras un proceso de audiciones realizado a finales de 2025.

También se confirmó que Kathryn Hahn interpretará a la villana Madre Gothel. La elección del reparto ha generado conversación entre los fanáticos del filme original. Con estos nombres, la producción apuesta por combinar talento emergente y figuras consolidadas. Dirección y enfoque del remake La dirección estará a cargo de Michael Gracey. El cineasta es conocido por haber encabezado proyectos musicales y biográficos como “The Greatest Showman” y “Better Man”. Su experiencia en producciones de gran escala sugiere una puesta en escena ambiciosa.

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre el enfoque visual, la elección del director apunta a un tono espectacular. Disney continúa así su estrategia de reinterpretar sus clásicos animados en formato live-action. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flor Rubio (@florrubiooficial) Rodaje en escenarios históricos de España El rodaje comenzará en junio y se extenderá por un periodo mayor al habitual en este tipo de adaptaciones. España será el principal escenario de filmación, con especial atención en Girona y Burgos. En Burgos, la producción utilizará como referencia su emblemática catedral. La Catedral de Burgos, considerada una joya del arte gótico europeo y Patrimonio de la Humanidad, servirá para recrear el reino ficticio de Corona.