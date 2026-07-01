DHS endurece reglas migratorias: millones podrían tener que registrarse o enfrentar sanciones

DHS endurece reglas migratorias

Millones podrían verse afectados

Incumplir traería sanciones

Millones de personas que viven en EEUU sin un registro formal de inmigración podrían verse obligadas a cumplir con un nuevo proceso impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que exige proporcionar información personal, datos biométricos y portar una constancia de registro para evitar posibles sanciones.

La medida representa un cambio importante en la aplicación de una obligación que ya existía en la legislación federal, pero que durante décadas fue aplicada de forma limitada y, en muchos casos, pasó inadvertida para gran parte de la población migrante.

Con la entrada en vigor de la norma definitiva, el gobierno federal busca hacer cumplir de manera activa los requisitos de registro para determinados extranjeros que permanezcan en el país.

El cambio podría afectar a millones de personas que nunca completaron un proceso formal de inscripción ante las autoridades migratorias estadounidenses.

DHS activa un requisito migratorio que existía desde hace décadas

Aunque la obligación de registrarse no es nueva, la diferencia ahora radica en que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que comenzará a aplicarla de manera mucho más estricta.

La norma definitiva formaliza un sistema nacional mediante el cual ciertos no ciudadanos deberán registrarse oficialmente ante el gobierno federal.

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Como parte del procedimiento, los solicitantes deberán entregar información personal, proporcionar sus huellas dactilares y cumplir con los requisitos biométricos establecidos.

Además, quienes estén sujetos a esta obligación deberán portar una prueba de cumplimiento, la cual podría ser requerida por las autoridades en determinadas circunstancias.