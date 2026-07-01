DHS endurece reglas migratorias: millones podrían tener que registrarse o enfrentar sanciones
Publicado el01/07/2026 a las 11:20
- DHS endurece reglas migratorias
- Millones podrían verse afectados
- Incumplir traería sanciones
Millones de personas que viven en EEUU sin un registro formal de inmigración podrían verse obligadas a cumplir con un nuevo proceso impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que exige proporcionar información personal, datos biométricos y portar una constancia de registro para evitar posibles sanciones.
La medida representa un cambio importante en la aplicación de una obligación que ya existía en la legislación federal, pero que durante décadas fue aplicada de forma limitada y, en muchos casos, pasó inadvertida para gran parte de la población migrante.
Con la entrada en vigor de la norma definitiva, el gobierno federal busca hacer cumplir de manera activa los requisitos de registro para determinados extranjeros que permanezcan en el país.
El cambio podría afectar a millones de personas que nunca completaron un proceso formal de inscripción ante las autoridades migratorias estadounidenses.
DHS activa un requisito migratorio que existía desde hace décadas
Aunque la obligación de registrarse no es nueva, la diferencia ahora radica en que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que comenzará a aplicarla de manera mucho más estricta.
La norma definitiva formaliza un sistema nacional mediante el cual ciertos no ciudadanos deberán registrarse oficialmente ante el gobierno federal.
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Como parte del procedimiento, los solicitantes deberán entregar información personal, proporcionar sus huellas dactilares y cumplir con los requisitos biométricos establecidos.
Además, quienes estén sujetos a esta obligación deberán portar una prueba de cumplimiento, la cual podría ser requerida por las autoridades en determinadas circunstancias.
Quiénes podrían verse afectados por la nueva política
La medida está dirigida principalmente a personas que nunca quedaron registradas mediante un proceso de visa, admisión u otro mecanismo migratorio oficial.
De acuerdo con la regulación, los no ciudadanos mayores de 14 años que permanezcan en Estados Unidos durante más de 30 días y que no se hayan registrado previamente deberán cumplir con este requisito.
Las estimaciones oficiales indican que entre 2,2 y 3,2 millones de personas podrían verse alcanzadas por la nueva aplicación de la norma.
Para muchas familias migrantes, esto podría representar nuevos trámites administrativos, obligaciones adicionales y la necesidad de revisar cuidadosamente su situación migratoria.
El incumplimiento puede generar consecuencias legales
El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que quienes no cumplan con el registro podrían enfrentar diferentes tipos de sanciones previstas en la legislación federal.
Entre ellas figuran multas económicas, posibles cargos penales e incluso penas de prisión, dependiendo de las circunstancias de cada caso y de la forma en que se aplique la normativa.
Hasta ahora, este requisito rara vez era objeto de acciones coercitivas, pero la nueva política modifica de manera significativa ese escenario.
El objetivo declarado del gobierno es fortalecer el cumplimiento de una disposición legal que permaneció prácticamente inactiva durante muchos años.
La orden ejecutiva de 2025 cambió la estrategia del gobierno
De acuerdo con ‘Newsweek‘, el endurecimiento de esta política comenzó después de una orden ejecutiva emitida en enero de 2025 que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a priorizar el cumplimiento de los requisitos de registro.
Posteriormente, en marzo de 2025, el DHS presentó una norma provisional que incorporó un nuevo formulario de inscripción y un sistema biométrico para identificar a las personas sujetas a esta obligación.
La norma definitiva consolida ahora ese proceso y establece un marco nacional para su implementación, convirtiendo una disposición histórica en una herramienta de aplicación activa.
Especialistas en temas migratorios recomiendan a las personas que puedan estar sujetas a esta obligación informarse sobre su situación específica y buscar orientación legal antes de realizar cualquier trámite, ya que las consecuencias del incumplimiento podrían variar según cada caso y el estatus migratorio de cada individuo,