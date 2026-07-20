Detienen a sospechoso tras explosión frente a edificio del ICE y el FBI en Nueva York

Explosión frente a edificio del ICE

FBI detiene al sospechoso

Dos personas resultaron heridas

Un hombre fue arrestado por agentes federales luego de detonar un artefacto explosivo improvisado frente a un edificio federal en Manhattan que alberga oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y otras dependencias del gobierno de Estados Unidos.

El incidente dejó dos personas con heridas leves y provocó un amplio despliegue policial en la zona de Federal Plaza, uno de los complejos gubernamentales más importantes de Nueva York, mientras las autoridades iniciaban la investigación para determinar las motivaciones del ataque.

Aunque el sospechoso fue capturado pocos minutos después de la explosión, el caso quedó bajo la responsabilidad del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI, una decisión que refleja la seriedad con la que las autoridades analizan este tipo de hechos.

El ataque ocurre en un momento de fuerte tensión política en torno a las operaciones migratorias del ICE, organismo que en los últimos meses ha sido blanco de protestas y manifestaciones en distintas ciudades del país.

El artefacto explotó frente a un complejo que reúne varias agencias federales

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios locales, el hombre lanzó un artefacto explosivo casero frente al edificio ubicado en el número 26 de Federal Plaza, en el bajo Manhattan, antes de ser detenido.

Las primeras investigaciones indican que el dispositivo estaba compuesto por fuegos artificiales combinados con un líquido inflamable, una mezcla que provocó una detonación en la entrada del complejo federal.

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Tras la explosión, agentes de distintas corporaciones acordonaron el área para evitar nuevos riesgos mientras especialistas en explosivos revisaban la escena y verificaban que no existieran otros dispositivos peligrosos.

La rápida respuesta permitió controlar la situación en pocos minutos, aunque el operativo generó restricciones de acceso y una fuerte presencia de vehículos de emergencia en una de las zonas más transitadas del distrito financiero.