Detienen a sospechoso tras explosión frente a edificio del ICE y el FBI en Nueva York
Publicado el20/07/2026 a las 08:28
- Explosión frente a edificio del ICE
- FBI detiene al sospechoso
- Dos personas resultaron heridas
Un hombre fue arrestado por agentes federales luego de detonar un artefacto explosivo improvisado frente a un edificio federal en Manhattan que alberga oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y otras dependencias del gobierno de Estados Unidos.
El incidente dejó dos personas con heridas leves y provocó un amplio despliegue policial en la zona de Federal Plaza, uno de los complejos gubernamentales más importantes de Nueva York, mientras las autoridades iniciaban la investigación para determinar las motivaciones del ataque.
Aunque el sospechoso fue capturado pocos minutos después de la explosión, el caso quedó bajo la responsabilidad del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI, una decisión que refleja la seriedad con la que las autoridades analizan este tipo de hechos.
El ataque ocurre en un momento de fuerte tensión política en torno a las operaciones migratorias del ICE, organismo que en los últimos meses ha sido blanco de protestas y manifestaciones en distintas ciudades del país.
El artefacto explotó frente a un complejo que reúne varias agencias federales
De acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios locales, el hombre lanzó un artefacto explosivo casero frente al edificio ubicado en el número 26 de Federal Plaza, en el bajo Manhattan, antes de ser detenido.
Las primeras investigaciones indican que el dispositivo estaba compuesto por fuegos artificiales combinados con un líquido inflamable, una mezcla que provocó una detonación en la entrada del complejo federal.
TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos
Tras la explosión, agentes de distintas corporaciones acordonaron el área para evitar nuevos riesgos mientras especialistas en explosivos revisaban la escena y verificaban que no existieran otros dispositivos peligrosos.
La rápida respuesta permitió controlar la situación en pocos minutos, aunque el operativo generó restricciones de acceso y una fuerte presencia de vehículos de emergencia en una de las zonas más transitadas del distrito financiero.
FBI confirma dos heridos e inicia investigación por el incidente
El Buró Federal de Investigaciones confirmó oficialmente que el sospechoso quedó bajo custodia y que dos personas sufrieron lesiones leves como consecuencia de la explosión registrada durante la mañana.
«Esta mañana, un individuo detonó un artefacto incendiario frente al número 26 de Federal Plaza en Nueva York. El individuo se encuentra bajo custodia y se han reportado dos heridos leves. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando el incidente», publicó la agencia en su cuenta oficial de X.
Según reportó el canal 7 de ABC, los lesionados fueron un empleado federal que se encontraba en el edificio y un civil que estaba cerca del lugar cuando ocurrió la detonación.
Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad del detenido ni han precisado si enfrentará cargos relacionados con terrorismo, mientras continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el caso.
Policía inspeccionó un carrito con fuegos artificiales y rifles de aire comprimido
Como parte de la investigación, la Policía de Nueva York examinó un carrito que el sospechoso llevaba consigo al momento de su detención y que permaneció bajo resguardo durante varias horas.
Las autoridades informaron que en el interior del carrito encontraron fuegos artificiales y rifles de aire comprimido, elementos que fueron asegurados para determinar si guardan relación directa con la explosión.
Medios estadounidenses también señalaron que el carrito exhibía un letrero con la frase «ICE fuera de nuestras calles», un mensaje que ahora forma parte de las evidencias revisadas por los investigadores.
Mientras el FBI mantiene abierta la investigación junto con otras agencias de seguridad, las autoridades buscan establecer si el ataque fue un acto aislado o si existe algún otro elemento que permita entender el contexto detrás de la explosión ocurrida frente a uno de los edificios federales más vigilados de Nueva York, según ‘EFE’ y ‘ABC 7 NY‘.