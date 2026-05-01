Operativo migratorio en Texas genera alarma tras detención captada en video
Publicado el01/05/2026 a las 15:46
- Detención migratoria en Arlington
- Video muestra el operativo
- Aumenta presencia de ICE
La presencia de agentes de inmigración en Arlington, Texas, volvió a generar atención tras un operativo registrado en video el pasado 28 de abril de 2025.
Ese día, autoridades detuvieron a un hombre que se encontraba a bordo de una panel blanca en plena vía pública.
El hecho ocurrió en la intersección del bulevar E. Arbrook y la avenida New York, una zona transitada de la ciudad.
Detención migratoria en Arlington genera atención local
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Una persona que presenció la escena logró grabar el momento de la detención, lo que permitió que el caso comenzara a circular entre residentes.
Por qué importa: El operativo ocurre en un contexto donde habitantes reportan un aumento en la presencia de agentes migratorios en Arlington.
Esto ha generado inquietud entre miembros de la comunidad local.
Detención captada en video
El arresto fue documentado por un testigo que se encontraba cerca del lugar, según Univision.
Las imágenes muestran el momento en que el hombre es interceptado mientras estaba dentro de la panel blanca.
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El material grabado se ha compartido entre residentes, quienes han seguido el caso con atención.
Hasta el momento, no se han difundido más detalles sobre la identidad del detenido.
Tampoco se han confirmado las razones específicas que motivaron la intervención de los agentes.
Aumento de operativos en Arlington
Vecinos de la zona aseguran que no se trata de un hecho aislado.
De acuerdo con testimonios, la presencia de agentes de inmigración ha sido más visible en días recientes.
Algunos residentes afirman haber visto operativos similares en distintas partes de la ciudad.
Esta percepción ha generado preocupación entre quienes viven en Arlington.
El incremento en la actividad migratoria ha cambiado la dinámica en ciertas áreas, según los propios habitantes.
Inquietud en la comunidad
El video del operativo ha reforzado la sensación de vigilancia entre algunos sectores.
Residentes consideran que este tipo de acciones impacta la vida cotidiana de la comunidad.
La difusión de las imágenes ha contribuido a visibilizar lo ocurrido en esa intersección específica.
Mientras tanto, continúan los reportes sobre la presencia constante de agentes migratorios.