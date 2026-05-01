Detención migratoria en Arlington

Video muestra el operativo

Aumenta presencia de ICE

La presencia de agentes de inmigración en Arlington, Texas, volvió a generar atención tras un operativo registrado en video el pasado 28 de abril de 2025.

Ese día, autoridades detuvieron a un hombre que se encontraba a bordo de una panel blanca en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección del bulevar E. Arbrook y la avenida New York, una zona transitada de la ciudad.

Detención migratoria en Arlington genera atención local

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Una persona que presenció la escena logró grabar el momento de la detención, lo que permitió que el caso comenzara a circular entre residentes.

Por qué importa: El operativo ocurre en un contexto donde habitantes reportan un aumento en la presencia de agentes migratorios en Arlington.

Esto ha generado inquietud entre miembros de la comunidad local.