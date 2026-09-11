USCIS cierra cupo de visas H-2B: solicitudes enviadas después de esta fecha serán rechazadas
Publicado el11/09/2026 a las 18:00
- USCIS agotó 33,000 cupos
- Fecha límite: 4 septiembre
- Nuevo periodo inicia en abril
USCIS anunció este viernes 11 de septiembre que se alcanzó el límite de visas H-2B disponible para la primera mitad del año fiscal 2027.
El cupo regular permite hasta 33,000 trabajadores durante los primeros seis meses, la mitad del límite anual de 66,000 establecido por el Congreso.
La fecha límite quedó fijada en el 4 de septiembre de 2026, cuando USCIS recibió suficientes peticiones para alcanzar el máximo correspondiente a este periodo.
Esto significa que empleadores y trabajadores que buscaban incorporarse posteriormente enfrentan ahora una restricción importante antes del siguiente periodo de disponibilidad.
Cupo de visas H-2B 2027 se agota
¿Por qué importa?: El cierre afecta contrataciones temporales en sectores que dependen de trabajadores extranjeros para cubrir necesidades estacionales o de corto plazo.
El dato: El cupo regular se divide en 33,000 trabajadores de octubre a marzo y otros 33,000 de abril a septiembre.
El proceso: El empleador presenta la petición ante USCIS después de cumplir los requisitos laborales correspondientes; alcanzar el límite cambia qué casos sujetos al cupo pueden aceptarse.
¿Qué pueden hacer?: Empleadores y solicitantes deben verificar si su caso está sujeto al límite, si entra en alguna categoría exenta y qué periodo corresponde.
¿Qué solicitudes H-2B serán rechazadas por USCIS?
USCIS indicó que rechazará nuevas peticiones sujetas al límite recibidas después del 4 de septiembre cuando soliciten empleo con inicio anterior al 1 de abril de 2027.
La distinción es importante: el anuncio no significa que el programa H-2B haya desaparecido ni que absolutamente todas las peticiones queden suspendidas.
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USCIS contempla categorías que pueden quedar fuera del límite regular, por lo que cada empleador debe determinar si la petición está realmente sujeta al cupo.
El sistema establece dos asignaciones semestrales: la primera comprende empleos que comienzan entre octubre y marzo; la segunda cubre de abril a septiembre.
¿Cuándo vuelven a estar disponibles las visas H-2B?
La segunda mitad del año fiscal dispone de hasta 33,000 lugares regulares para trabajadores cuyo empleo comienza entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2027.
Por ello, el 1 de abril de 2027 marca el inicio del segundo periodo de empleo, aunque los empleadores deben atender los calendarios y requisitos oficiales para presentar sus peticiones.
Las H-2B permiten a empresas estadounidenses contratar temporalmente extranjeros para empleos no agrícolas, cuando cumplen las condiciones establecidas para demostrar una necesidad temporal.
Entre las actividades que habitualmente utilizan este programa figuran hotelería, paisajismo, construcción, mantenimiento y otros sectores con necesidades temporales o estacionales.
Formulario I-129 también cambia para los empleadores
El trámite ante USCIS se realiza mediante el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, utilizado por los empleadores para solicitar determinadas clasificaciones laborales temporales.
Según la información proporcionada por USCIS, existe además una transición hacia una nueva edición del formulario que los empleadores deberán vigilar antes de presentar documentación.
Hasta el 8 de noviembre de 2026 podrá utilizarse también la edición del 27 de febrero de 2026, según el calendario anunciado por la agencia.
A partir del 9 de noviembre de 2026, USCIS señala que únicamente aceptará la edición del 09/09/26, por lo que usar una versión incorrecta podría provocar el rechazo del trámite.
Fuentes: Heraldo USA, Página oficial de USCIS.