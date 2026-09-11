USCIS cierra cupo de visas H-2B: solicitudes enviadas después de esta fecha serán rechazadas

USCIS agotó 33,000 cupos

Fecha límite: 4 septiembre

Nuevo periodo inicia en abril

USCIS anunció este viernes 11 de septiembre que se alcanzó el límite de visas H-2B disponible para la primera mitad del año fiscal 2027.

El cupo regular permite hasta 33,000 trabajadores durante los primeros seis meses, la mitad del límite anual de 66,000 establecido por el Congreso.

La fecha límite quedó fijada en el 4 de septiembre de 2026, cuando USCIS recibió suficientes peticiones para alcanzar el máximo correspondiente a este periodo.

Esto significa que empleadores y trabajadores que buscaban incorporarse posteriormente enfrentan ahora una restricción importante antes del siguiente periodo de disponibilidad.

Cupo de visas H-2B 2027 se agota

¿Por qué importa?: El cierre afecta contrataciones temporales en sectores que dependen de trabajadores extranjeros para cubrir necesidades estacionales o de corto plazo.

El dato: El cupo regular se divide en 33,000 trabajadores de octubre a marzo y otros 33,000 de abril a septiembre.

El proceso: El empleador presenta la petición ante USCIS después de cumplir los requisitos laborales correspondientes; alcanzar el límite cambia qué casos sujetos al cupo pueden aceptarse.

¿Qué pueden hacer?: Empleadores y solicitantes deben verificar si su caso está sujeto al límite, si entra en alguna categoría exenta y qué periodo corresponde.