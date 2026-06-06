“Desaparecieron camino al trabajo”: Trabajador acusa a ICE de llevarse a cuatro compañeros

Denuncian detención de obreros

ICE no confirma arrestos

Obra afectada por ausencias

La ausencia de cuatro trabajadores en una obra de construcción en Griffin, Georgia, ha generado preocupación entre sus compañeros y la comunidad inmigrante local.

Un trabajador denunció que los hombres, presuntamente migrantes, fueron detenidos cuando se dirigían a su jornada laboral. Según su testimonio, todos formaban parte del mismo equipo de trabajo.

El relato surge en medio de la atención que generan los operativos migratorios en distintos puntos del país y sus efectos en centros laborales donde participan trabajadores inmigrantes.

Detención de trabajadores migrantes genera incertidumbre

Un trabajador de la construcción denunció que cuatro de sus compañeros fueron detenidos cuando se dirigían a su jornada laboral. Según su testimonio, los hombres —de origen mexicano, guatemalteco y hondureño— formaban parte del mismo equipo de trabajo.https://t.co/3cCbpQ4Ac0 — N+ UNIVISION ATLANTA (@nmasunivATL) June 5, 2026

De acuerdo con el trabajador, los cuatro hombres detenidos eran originarios de México, Guatemala y Honduras, según Univision.

Según explicó, todos integraban el mismo equipo de construcción y acudían diariamente a la obra donde laboraban.

El trabajador aseguró que la ausencia de sus compañeros ha tenido consecuencias directas en el desarrollo de los trabajos.

“ICE se llevó a todos mis amigos”, expresó al referirse a la situación que enfrenta tras la desaparición de sus compañeros del lugar de trabajo.

Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente las identidades de los hombres señalados como detenidos.

Tampoco se conoce información adicional sobre su situación migratoria o el lugar donde podrían encontrarse.