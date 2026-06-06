“Desaparecieron camino al trabajo”: Trabajador acusa a ICE de llevarse a cuatro compañeros
Publicado el06/06/2026 a las 11:21
- Denuncian detención de obreros
- ICE no confirma arrestos
- Obra afectada por ausencias
La ausencia de cuatro trabajadores en una obra de construcción en Griffin, Georgia, ha generado preocupación entre sus compañeros y la comunidad inmigrante local.
Un trabajador denunció que los hombres, presuntamente migrantes, fueron detenidos cuando se dirigían a su jornada laboral. Según su testimonio, todos formaban parte del mismo equipo de trabajo.
El relato surge en medio de la atención que generan los operativos migratorios en distintos puntos del país y sus efectos en centros laborales donde participan trabajadores inmigrantes.
Detención de trabajadores migrantes genera incertidumbre
Un trabajador de la construcción denunció que cuatro de sus compañeros fueron detenidos cuando se dirigían a su jornada laboral. Según su testimonio, los hombres —de origen mexicano, guatemalteco y hondureño— formaban parte del mismo equipo de trabajo.https://t.co/3cCbpQ4Ac0
— N+ UNIVISION ATLANTA (@nmasunivATL) June 5, 2026
De acuerdo con el trabajador, los cuatro hombres detenidos eran originarios de México, Guatemala y Honduras, según Univision.
Según explicó, todos integraban el mismo equipo de construcción y acudían diariamente a la obra donde laboraban.
El trabajador aseguró que la ausencia de sus compañeros ha tenido consecuencias directas en el desarrollo de los trabajos.
“ICE se llevó a todos mis amigos”, expresó al referirse a la situación que enfrenta tras la desaparición de sus compañeros del lugar de trabajo.
Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente las identidades de los hombres señalados como detenidos.
Tampoco se conoce información adicional sobre su situación migratoria o el lugar donde podrían encontrarse.
ICE no ha confirmado oficialmente las detenciones
@univision34atlanta🚨 “ICE se llevó a todos mis amigos”: trabajador relata operativo en Georgia Un trabajador de la construcción aseguró que cuatro de sus compañeros migrantes fueron detenidos cuando se dirigían a su jornada laboral en Griffin.
Hasta el momento, las autoridades migratorias no han emitido una confirmación oficial sobre las presuntas detenciones.
Además, los nombres de los trabajadores no aparecen en los registros públicos de custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
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La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre quienes compartían labores con ellos y buscan conocer qué ocurrió.
Por ahora, el caso se sostiene principalmente en el testimonio del trabajador que denunció la situación.
La ausencia de registros públicos dificulta verificar el paradero de los hombres o confirmar si permanecen bajo custodia migratoria.
El caso reaviva el debate sobre los operativos migratorios
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa el impacto que los operativos migratorios pueden tener en los lugares de trabajo.
También refleja las preocupaciones que existen dentro de comunidades inmigrantes que dependen de estos empleos para sostener a sus familias.
Cuando varios integrantes de un mismo equipo dejan de asistir de forma repentina, las obras pueden enfrentar retrasos y dificultades operativas.
Más allá de las consecuencias laborales, estos casos suelen generar inquietud entre compañeros, familiares y vecinos que buscan información sobre las personas involucradas.
Mientras no exista una confirmación oficial por parte de las autoridades migratorias, la situación de los cuatro trabajadores continúa siendo incierta.
El caso en Griffin se suma a las preocupaciones recurrentes sobre el efecto que los operativos de inmigración tienen en trabajadores migrantes y en las comunidades donde viven y laboran.