DeSantis cierra ‘Alligator Alcatraz’ tras denuncias y miles de deportaciones ejecutadas

DeSantis cierra ‘Alligator Alcatraz’

Miles de deportaciones realizadas

Denuncian condiciones inhumanas

El controvertido centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” dejará de operar tras poco más de un año en funcionamiento en Florida.

Ron DeSantis confirmó el cierre durante una comparecencia en el propio recinto, destacando su papel en la política migratoria estatal.

“Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles”, afirmó el mandatario al justificar la medida.

Según explicó, los migrantes que permanecían en el lugar ya fueron trasladados y continúan bajo custodia federal en otras instalaciones.

DeSantis defiende resultados pese a polémica

Durante su intervención, el gobernador sostuvo que el centro cumplió con los objetivos para los que fue creado desde un inicio.

“Cumplió su función durante su vigencia”, aseguró, al tiempo que subrayó que se trataba de una instalación temporal en los Everglades.

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El recinto, construido rápidamente en 2025, fue clave —según autoridades— para ejecutar alrededor de 21,000 deportaciones.

DeSantis también afirmó que “no cabe duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”.