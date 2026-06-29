DeSantis cierra ‘Alligator Alcatraz’ tras denuncias y miles de deportaciones ejecutadas
Publicado el29/06/2026 a las 10:52
- DeSantis cierra ‘Alligator Alcatraz’
- Miles de deportaciones realizadas
- Denuncian condiciones inhumanas
El controvertido centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” dejará de operar tras poco más de un año en funcionamiento en Florida.
Ron DeSantis confirmó el cierre durante una comparecencia en el propio recinto, destacando su papel en la política migratoria estatal.
“Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles”, afirmó el mandatario al justificar la medida.
Según explicó, los migrantes que permanecían en el lugar ya fueron trasladados y continúan bajo custodia federal en otras instalaciones.
DeSantis defiende resultados pese a polémica
Durante su intervención, el gobernador sostuvo que el centro cumplió con los objetivos para los que fue creado desde un inicio.
“Cumplió su función durante su vigencia”, aseguró, al tiempo que subrayó que se trataba de una instalación temporal en los Everglades.
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El recinto, construido rápidamente en 2025, fue clave —según autoridades— para ejecutar alrededor de 21,000 deportaciones.
DeSantis también afirmó que “no cabe duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”.
Críticas por condiciones y trato a migrantes
Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes denunciaron durante meses las condiciones en las que vivían los detenidos.
Entre los señalamientos, mencionaron problemas sanitarios graves, alimentos en mal estado y dificultades para acceder a asesoría legal.
Algunos testimonios describieron escenarios con “gusanos en la comida” y espacios insalubres que afectaban la salud de los internos.
Además, abogados criticaron que varios detenidos fueron trasladados sin previo aviso, dificultando la comunicación con sus familias.
Un cierre que no pone fin al debate migratorio
El cierre había sido anticipado semanas antes, cuando autoridades decidieron evacuar el centro ante riesgos por la temporada de huracanes.
Los migrantes fueron redistribuidos en distintos estados, mientras continúan los procesos legales en su contra en otros centros.
Activistas consideran que la clausura no soluciona el problema de fondo y advierten que las prácticas denunciadas persisten en el sistema.
Aun así, el gobierno estatal confirmó que la pista aérea donde se instaló el centro seguirá operando con otros fines, apuntó ‘Univisión‘.