El mejor árbitro de África se queda fuera del Mundial 2026
Publicado el09/06/2026 a las 05:45
A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva polémica relacionada con temas migratorios golpea a la organización del torneo. FIFA confirmó que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no podrá participar en la Copa del Mundo después de ser deportado por las autoridades estadounidenses.
La situación se suma a los problemas que han enfrentado delegaciones, periodistas y representantes de algunos países para ingresar a Estados Unidos previo al certamen.
El mejor árbitro de África se queda fuera
Considerado uno de los árbitros más destacados del continente africano, Omar Abdulkadir Artan había sido seleccionado para formar parte del grupo arbitral del Mundial 2026.
El colegiado enfrentó dificultades para obtener la visa debido a las restricciones migratorias aplicadas a ciudadanos de Somalia, aunque finalmente logró recibir la documentación necesaria para viajar.
Tras desplazarse desde Kenia y hacer escala en Turquía, Artan llegó a territorio estadounidense, donde inesperadamente se le negó la entrada.
Deportado pese a contar con visa
❌ Primera POLÉMICA del MUNDIAL.
🇺🇸 Estados Unidos ha denegado el visado al árbitro somalí Omar Artan.#JUGONES pic.twitter.com/AKvFbBkYNZ
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2026
Según los reportes, el árbitro poseía una visa válida emitida con apoyo diplomático, pero las autoridades migratorias decidieron impedir su ingreso y ordenaron su regreso inmediato a Turquía.
Hasta el momento no se ha dado una explicación oficial detallada sobre las razones específicas de la decisión.
FIFA confirma su ausencia
A través de un comunicado, la FIFA informó que no tiene capacidad para intervenir en decisiones migratorias tomadas por los gobiernos anfitriones.
«La FIFA no está involucrada en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidos los trámites de visados», señaló el organismo.
Además, explicó que las autoridades estadounidenses notificaron que el estatus migratorio del árbitro no será modificado antes del torneo.
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