El mejor árbitro de África se queda fuera del Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva polémica relacionada con temas migratorios golpea a la organización del torneo. FIFA confirmó que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no podrá participar en la Copa del Mundo después de ser deportado por las autoridades estadounidenses.

La situación se suma a los problemas que han enfrentado delegaciones, periodistas y representantes de algunos países para ingresar a Estados Unidos previo al certamen.

El mejor árbitro de África se queda fuera

Considerado uno de los árbitros más destacados del continente africano, Omar Abdulkadir Artan había sido seleccionado para formar parte del grupo arbitral del Mundial 2026.

El colegiado enfrentó dificultades para obtener la visa debido a las restricciones migratorias aplicadas a ciudadanos de Somalia, aunque finalmente logró recibir la documentación necesaria para viajar.

Tras desplazarse desde Kenia y hacer escala en Turquía, Artan llegó a territorio estadounidense, donde inesperadamente se le negó la entrada.

Deportado pese a contar con visa