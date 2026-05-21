¡Polémica en EE.UU.! Demócratas explotan contra pasaporte con rostro de Trump

Demócratas cuestionan pasaporte Trump

Rubio recibe presión política

Pasaporte genera controversia nacional Un grupo de senadores demócratas cuestionó al Departamento de Estado de Estados Unidos por los planes de emitir pasaportes conmemorativos con el retrato del presidente Donald Trump. Por qué importa: Los legisladores calificaron la propuesta como un hecho “inaudito”. También expresaron preocupación por el posible uso de recursos públicos para producir estos documentos especiales. Pasaporte con imagen de Trump genera polémica política A group of senators is formally asking that Secretary of State Marco Rubio halt plans to put President Trump’s face inside a special edition US passport. In a letter to… https://t.co/OHBE1Dfv7e — Newser (@Newser) May 20, 2026

El mes pasado, el Departamento de Estado anunció una edición limitada de 25.000 pasaportes para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos. La propuesta contempla incluir el rostro de Trump en la portada interior del documento. El diseño también incluiría la Declaración de Independencia, la bandera estadounidense y la firma del mandatario en color dorado. Demócratas envían carta a Marco Rubio El grupo de legisladores fue encabezado por el senador por Oregon Jeff Merkley.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, expresaron su “profunda preocupación” por la iniciativa. Los senadores afirmaron que el pasaporte estadounidense nunca ha incluido la imagen de un presidente en ejercicio. También señalaron que el documento no debería incorporar ahora el retrato de Trump. TE PUEDE INTERESAR: Trump busca castigar con multas de $18.000 a inmigrantes “El pasaporte estadounidense nunca ha incluido —y no debería incluir ahora— la imagen de un presidente de los EE.UU. en ejercicio”, escribieron.

En la misma misiva, solicitaron detener los planes relacionados con el nuevo diseño. Los demócratas consideraron que la decisión tendría un “impacto antidemocrático”. La carta también cuestionó el criterio utilizado para seleccionar específicamente el rostro de Trump. Legisladores advierten posible malgasto Los senadores enfatizaron “lo inaudito” que resultaría colocar la imagen de una figura política en el pasaporte estadounidense. Además, advirtieron sobre el posible malgasto de dinero de los contribuyentes.

El grupo pidió detalles sobre el costo de producción asociado al rediseño e impresión de los documentos conmemorativos. También solicitaron saber si el Departamento de Estado evaluó diseños alternativos antes de aprobar la propuesta. Los legisladores quieren conocer cómo se tomó la decisión final respecto a la imagen del presidente. La petición incluye preguntas sobre los procedimientos internos utilizados para desarrollar esta edición especial. Piden aclarar distribución de los pasaportes Los senadores también solicitaron explicaciones sobre el proceso para obtener uno de estos pasaportes conmemorativos.

Entre las dudas planteadas figura si los ciudadanos estadounidenses podrán rechazar este diseño. Los legisladores preguntaron si existirá una opción distinta para quienes no deseen recibir el pasaporte especial. Entre los firmantes de la carta se encuentran Chris Van Hollen, Jacky Rosen, Tim Kaine y Angus King. Hasta ahora, el Departamento de Estado había informado únicamente sobre la producción limitada de 25.000 ejemplares. El diseño propuesto incluiría el retrato de Trump rodeado por elementos patrióticos estadounidenses.