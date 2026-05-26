Demócratas chocan en Florida por distrito afroamericano tras nuevo mapa electoral
Publicado el26/05/2026 a las 08:00
- Demócratas chocan por distrito
- Nuevo mapa electoral polémico
- Tensión demócrata interna
La nueva redistribución electoral impulsada en Florida volvió a encender las tensiones políticas dentro del Partido Demócrata y abrió un inesperado conflicto entre sus propios líderes rumbo a las elecciones de medio término.
El centro de la polémica es la congresista Debbie Wasserman Schultz, ex presidenta del Comité Nacional Demócrata, quien anunció su intención de competir por un distrito históricamente representado por la comunidad afroestadounidense.
La decisión provocó críticas inmediatas dentro del partido, especialmente entre integrantes demócratas de Florida que consideran que el movimiento envía un mensaje equivocado sobre la representación racial en el estado.
El conflicto ocurre en medio de una batalla nacional por los nuevos mapas electorales, diseñados en varios estados para redefinir el equilibrio político antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El rediseño electoral cambia el panorama político
El nuevo mapa electoral fue promulgado por el gobernador Ron DeSantis y modifica varios distritos considerados tradicionalmente favorables para los demócratas en Florida.
La redistribución afecta especialmente a zonas donde históricamente las minorías raciales habían logrado mantener representación política gracias a protecciones federales.
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Uno de los distritos más sensibles es el número 20, creado en la década de 1990 para garantizar representación afroamericana bajo la Ley del Derecho al Voto.
Con el nuevo escenario político, ese distrito pasó a convertirse en uno de los espacios más seguros para los demócratas dentro del estado.
Crece el malestar dentro del Partido Demócrata
La intención de Wasserman Schultz de competir en ese distrito desató malestar entre miembros del Comité Nacional Demócrata en Florida.
Un grupo de dirigentes publicó una carta abierta en la que cuestionó duramente la decisión de la congresista y acusó al partido de debilitar la representación afroamericana.
Los críticos sostienen que los republicanos han reducido de manera sistemática el poder político de las comunidades negras mediante la redistribución de distritos electorales.
También advirtieron que los demócratas perderían credibilidad si denuncian ataques contra la representación racial mientras figuras del propio partido buscan ocupar esos espacios políticamente seguros.
La batalla electoral anticipa meses de tensión
La controversia ocurre a pocos meses de las elecciones primarias de Florida, previstas para agosto, y de los comicios generales de noviembre.
Analistas políticos consideran que el conflicto podría profundizar las divisiones internas demócratas en un momento clave para conservar influencia en el Congreso.
El rediseño electoral en Florida forma parte de una estrategia más amplia que también se ha visto en otros estados donde los mapas políticos han sido modificados antes de las elecciones.
La lucha por los distritos electorales se perfila así como uno de los temas más sensibles rumbo a las votaciones legislativas que definirán el equilibrio de poder en Washington, señaló la agencia de ‘EFE’ y ‘SWI‘.