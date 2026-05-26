Demócratas chocan en Florida por distrito afroamericano tras nuevo mapa electoral

Demócratas chocan por distrito

Nuevo mapa electoral polémico

Tensión demócrata interna

La nueva redistribución electoral impulsada en Florida volvió a encender las tensiones políticas dentro del Partido Demócrata y abrió un inesperado conflicto entre sus propios líderes rumbo a las elecciones de medio término.

El centro de la polémica es la congresista Debbie Wasserman Schultz, ex presidenta del Comité Nacional Demócrata, quien anunció su intención de competir por un distrito históricamente representado por la comunidad afroestadounidense.

La decisión provocó críticas inmediatas dentro del partido, especialmente entre integrantes demócratas de Florida que consideran que el movimiento envía un mensaje equivocado sobre la representación racial en el estado.

El conflicto ocurre en medio de una batalla nacional por los nuevos mapas electorales, diseñados en varios estados para redefinir el equilibrio político antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El rediseño electoral cambia el panorama político

El nuevo mapa electoral fue promulgado por el gobernador Ron DeSantis y modifica varios distritos considerados tradicionalmente favorables para los demócratas en Florida.

La redistribución afecta especialmente a zonas donde históricamente las minorías raciales habían logrado mantener representación política gracias a protecciones federales.

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Uno de los distritos más sensibles es el número 20, creado en la década de 1990 para garantizar representación afroamericana bajo la Ley del Derecho al Voto.

Con el nuevo escenario político, ese distrito pasó a convertirse en uno de los espacios más seguros para los demócratas dentro del estado.