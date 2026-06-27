Kylie Jenner enfrenta demanda de exchef por presunto maltrato laboral durante embarazo

Demandan a Kylie Jenner

Exchef denuncia maltrato laboral

Sin respuesta pública

Kylie Jenner enfrenta una nueva demanda en Los Ángeles presentada por una mujer que trabajó como su chef privada hasta diciembre de 2024 y que ahora acusa presunto maltrato laboral, discriminación y falta de adaptaciones durante su embarazo.

Según documentos obtenidos por Los Angeles Times y USA Today, la demanda fue presentada el miércoles 22 de junio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde la exempleada sostiene que la carga de trabajo fue “intensa”.

La mujer afirma que fue seleccionada para trabajar como cocinera privada de Jenner alrededor del Día de Acción de Gracias de 2024 y que poco después informó a sus supervisores que tenía tres meses de embarazo.

De acuerdo con la demanda, la chef habría pedido “adaptaciones razonables para proteger su salud y su embarazo”, pero asegura que sus condiciones laborales no cambiaron.

La demanda señala una emergencia médica

El reclamo judicial indica que, en diciembre, la mujer sufrió una emergencia médica después de que presuntamente le ordenaran cargar alimentos pesados sin ayuda.

La exchef afirma que tuvo que “levantar y transportar alimentos pesados al otro lado de la calle y cuesta arriba sin ayuda”, pese a haber informado sobre su embarazo.

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Como consecuencia de ese esfuerzo físico, la mujer sostiene que “se mareó, empezó a ahogarse y a jadear en busca de aire”, por lo que necesitó asistencia del personal de seguridad.

La demanda plantea que ese episodio fue una señal de alerta sobre el impacto que las condiciones laborales podían tener en su salud y en el desarrollo de su embarazo.