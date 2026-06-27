Kylie Jenner enfrenta demanda de exchef por presunto maltrato laboral durante embarazo
Publicado el27/06/2026 a las 10:02
- Demandan a Kylie Jenner
- Exchef denuncia maltrato laboral
- Sin respuesta pública
Kylie Jenner enfrenta una nueva demanda en Los Ángeles presentada por una mujer que trabajó como su chef privada hasta diciembre de 2024 y que ahora acusa presunto maltrato laboral, discriminación y falta de adaptaciones durante su embarazo.
Según documentos obtenidos por Los Angeles Times y USA Today, la demanda fue presentada el miércoles 22 de junio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde la exempleada sostiene que la carga de trabajo fue “intensa”.
La mujer afirma que fue seleccionada para trabajar como cocinera privada de Jenner alrededor del Día de Acción de Gracias de 2024 y que poco después informó a sus supervisores que tenía tres meses de embarazo.
De acuerdo con la demanda, la chef habría pedido “adaptaciones razonables para proteger su salud y su embarazo”, pero asegura que sus condiciones laborales no cambiaron.
La demanda señala una emergencia médica
El reclamo judicial indica que, en diciembre, la mujer sufrió una emergencia médica después de que presuntamente le ordenaran cargar alimentos pesados sin ayuda.
La exchef afirma que tuvo que “levantar y transportar alimentos pesados al otro lado de la calle y cuesta arriba sin ayuda”, pese a haber informado sobre su embarazo.
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Como consecuencia de ese esfuerzo físico, la mujer sostiene que “se mareó, empezó a ahogarse y a jadear en busca de aire”, por lo que necesitó asistencia del personal de seguridad.
La demanda plantea que ese episodio fue una señal de alerta sobre el impacto que las condiciones laborales podían tener en su salud y en el desarrollo de su embarazo.
Fiesta en Palm Springs habría agravado su estado
El documento también relata otro episodio ocurrido el 1 de febrero, cuando la mujer fue asignada para trabajar en la fiesta de cumpleaños de uno de los hijos de Kylie Jenner en Palm Springs.
Según la demanda, durante ese evento volvió a enfrentar una carga física intensa y prolongada, lo que habría provocado un deterioro emocional y corporal en plena jornada.
“Debido al agotamiento y al esfuerzo físico extremo, se derrumbó emocionalmente en el baño durante el evento”, señala el documento citado por Los Angeles Times y USA Today.
La exchef también afirma que “esa noche, experimentó un agotamiento físico extremo y una sensación de pesadez en todo el cuerpo como resultado de la carga de trabajo prolongada e intensa”.
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Exchef asegura que perdió a su bebé
A la mañana siguiente, según la demanda, la mujer despertó con una hemorragia grave y acudió al hospital para recibir atención médica de emergencia.
En el centro médico, asegura que le informaron que “no se detectaba latido cardíaco y que había perdido a su bebé”, hecho que vincula con las condiciones laborales descritas.
Tras el episodio, la exempleada dice que informó a sus supervisores, pero sostiene que después fue acusada falsamente de haber dejado desordenada la cocina y el refrigerador tras el evento.
La mujer afirma que, luego de su despido, presentó una queja formal contra la gestora Tri Star por supuesta discriminación, acoso y robo de salario.
Equipo de Jenner no responde públicamente
De acuerdo con el relato incluido en la demanda, el 22 de mayo de 2025 el equipo directivo le habría ofrecido un acuerdo de conciliación y liberación.
Ese acuerdo, según la exchef, habría sido presentado a cambio de que renunciara a continuar con su demanda contra la empresaria y las partes involucradas.
El caso se suma a otros dos procesos legales que enfrentaría Kylie Jenner por presuntas irregularidades laborales, lo que aumenta el escrutinio sobre su entorno empresarial.
Hasta el momento, el equipo de Kylie Jenner no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones incluidas en la demanda presentada por su exchef, señaló ‘Univisión‘.