A.B. Quintanilla confirma demanda relacionada con Suzette: “Hay hechos, hay pruebas”
Publicado el01/09/2026 a las 14:21
- A.B. confirmó el proceso contra Suzette
- El conflicto vendría acumulándose durante años
- No revelará detalles mientras siga abierto.
Demandan a hermana Selena. A.B. Quintanilla confirmó que existe una demanda relacionada con su hermana Suzette Quintanilla Arriaga y con “hechos y circunstancias” vinculados con su fallecido padre, Abraham Quintanilla. El hermano de Selena rompió el silencio después de que comenzaran a circular versiones sobre un conflicto legal dentro de la familia.
“Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla”, escribió A.B. en un comunicado difundido en redes sociales y retomado por otros medios como El Imparcial.
Demandan a hermana Selena: A.B. Quintanilla asegura que el conflicto viene de años
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Aunque el proceso comenzó hace algunos meses, A.B. afirmó que las circunstancias que lo llevaron hasta este punto no son recientes. Según explicó, durante años decidió guardar silencio debido al vínculo familiar.
“Viene de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo elegí callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia”, manifestó.
El músico y productor también sostuvo que no se trata de una determinación impulsiva. “Durante años preferí guardar muchas cosas para mí. Pero llega un momento en el que permanecer en silencio deja de ser una opción”, expresó.
“Hay hechos, hay pruebas y hay circunstancias”
A.B. no explicó públicamente qué originó específicamente la demanda ni cuáles son las pruebas a las que hace referencia. Sin embargo, una de las partes más contundentes de su comunicado anticipa que existen aspectos del conflicto que todavía no han salido a la luz.
“Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce”, afirmó.
El hermano de Selena también anunció que no ofrecerá entrevistas sobre el tema mientras continúe el procedimiento. “Por respeto al proceso legal, por ahora no concederé entrevistas ni entraré públicamente en los detalles del caso”, señaló.
¿La demanda es por $48 millones?
Aquí existe una diferencia importante entre lo confirmado por A.B. y las versiones que han circulado en medios. TVNotas recoge declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien aseguró que la disputa sería por aproximadamente $48 millones y estaría relacionada con dinero generado por el legado de Selena.
Ceriani también afirmó que existirían reclamos por falta de pagos, auditorías y transparencia, además de una supuesta intención de vender el 50% del legado de la cantante. Sin embargo, A.B. Quintanilla no confirmó públicamente esos señalamientos ni esa cifra en su comunicado.
Por ello, hasta que existan documentos judiciales que permitan establecer el contenido de la demanda, esas versiones deben mantenerse como afirmaciones atribuidas a Ceriani y no como hechos confirmados por A.B.
Demandan a hermana Selena: El legado de Selena vuelve al centro del debate
El conflicto también reabrió interrogantes sobre la administración del legado de Selena. Publimetro recordó que la cantante estaba casada con Chris Pérez cuando murió en 1995 y no tuvo hijos, pero la historia jurídica posterior resulta más compleja.
Según esa publicación, semanas después de la muerte de Selena se firmó el llamado Estate Properties Agreement, un convenio que involucró a Chris Pérez, A.B., Suzette, Marcella y Abraham Quintanilla y estableció condiciones para la explotación de determinados derechos relacionados con la artista.
Publimetro señala que Chris aceptó recibir el 25% de las ganancias netas derivadas de ciertas propiedades de entretenimiento. Esto ayuda a explicar por qué hablar del “legado de Selena” implica distinguir entre herencia, derechos comerciales, imagen, regalías y acuerdos contractuales.
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Por ahora, tampoco se incluyen en las fuentes proporcionadas declaraciones públicas de Suzette respondiendo a los señalamientos de su hermano.
A.B., mientras tanto, promete contar su versión cuando las circunstancias legales lo permitan. “Cuando llegue el momento adecuado, hablaré”, afirmó.