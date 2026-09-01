A.B. Quintanilla confirma demanda relacionada con Suzette: “Hay hechos, hay pruebas”

A.B. confirmó el proceso contra Suzette

El conflicto vendría acumulándose durante años

No revelará detalles mientras siga abierto.

Demandan a hermana Selena. A.B. Quintanilla confirmó que existe una demanda relacionada con su hermana Suzette Quintanilla Arriaga y con “hechos y circunstancias” vinculados con su fallecido padre, Abraham Quintanilla. El hermano de Selena rompió el silencio después de que comenzaran a circular versiones sobre un conflicto legal dentro de la familia.

“Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla”, escribió A.B. en un comunicado difundido en redes sociales y retomado por otros medios como El Imparcial.

Demandan a hermana Selena: A.B. Quintanilla asegura que el conflicto viene de años

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Aunque el proceso comenzó hace algunos meses, A.B. afirmó que las circunstancias que lo llevaron hasta este punto no son recientes. Según explicó, durante años decidió guardar silencio debido al vínculo familiar.

“Viene de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo elegí callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia”, manifestó.

El músico y productor también sostuvo que no se trata de una determinación impulsiva. “Durante años preferí guardar muchas cosas para mí. Pero llega un momento en el que permanecer en silencio deja de ser una opción”, expresó.