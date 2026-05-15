Ramón Ayala Jr. enfrenta demanda

Exmúsicos presentan acusaciones

Caso en corte de Texas Una nueva controversia golpea al entorno de Ramón Ayala luego de que tres exintegrantes de Los Bravos del Norte presentaran una demanda contra su hijo, Ramón Ayala Jr. La acción legal fue interpuesta por el abogado Tony Buzbee en nombre de los músicos, quienes lo acusan de presuntas agresiones sexuales repetidas, acoso y conductas inapropiadas durante giras en Estados Unidos. Dicha demanda fue dada a conocer en una conferencia realizada el 13 de mayo en Hidalgo, Texas, donde uno de los denunciantes decidió hablar públicamente. Entre ellos se encuentra Eliud González, exbajista del grupo, quien relató los hechos que asegura ocurrieron entre 2025 e inicios de 2026. Exbajista denuncia presuntos abusos Durante su intervención, González aseguró que la situación comenzó desde su ingreso a la agrupación.

“Desde que entré a su grupo enfrenté maltratos, humillaciones, amenazas y abuso de parte de su hijo Ramón Ayala Jr. Todos lo miraban y nadie hacía nada por miedo a perder su trabajo. Sus conductas en ese autobús eran agresivas, enfermizas y fuera de control”, declaró. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” El músico afirmó que con el paso del tiempo los hechos escalaron a un nivel más grave. “Con el tiempo, la situación llegó a empeorar a un lugar más oscuro. A mis 42 años y siendo padre de tres hijos sufrí acoso sexual por parte de este señor”, agregó. Señalamientos directos y petición de justicia González sostuvo que las presuntas agresiones incluyeron insinuaciones y actos que, según su testimonio, le causaron daños físicos y emocionales.

“Después de sufrir repetidas agresiones sexuales, donde llegó a lastimarme físicamente, intenté hablar con don Ramón Ayala, pero nunca me lo permitieron”, expresó. En su narrativa también afirmó que el cantante supuestamente tenía conocimiento de la situación y que “tuvieron muchas oportunidades para detenerlo”. “Ramón Ayala me dañó físicamente, emocional y psicológicamente. Me dejó ansiedad, traumas y heridas que sigo cargando hasta hoy”, subrayó, al tiempo que señaló que busca crear conciencia: “El acoso sexual no debería pasarle a nadie sin importar la edad ni el género”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ventaneando (@ventaneandouno) Presentación de pruebas y postura de Ramón Ayala De acuerdo con el reportero Francisco Cobos, de N+ Univision, durante la conferencia se mostraron videos y fotografías que presuntamente respaldarían las acusaciones. De acuerdo con ‘Univisión‘, ese mismo día, Ramón Ayala se pronunció a través de sus abogados y negó estar al tanto de los hechos señalados contra su hijo.