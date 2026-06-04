De La Fuente explica la ausencia del Madridismo en convocatoria

La convocatoria de España para el Mundial 2026 dejó un dato histórico: por primera vez, ningún jugador del Real Madrid forma parte del equipo.

Una decisión que generó ruido, pero que el técnico Luis de la Fuente minimizó con claridad.

Se trata de un cambio simbólico en la estructura del futbol español, considerando el peso histórico del Real Madrid en la selección nacional.

De la Fuente resta importancia al dato

El seleccionador fue directo.

Luis de la Fuente aseguró que no le da valor a la ausencia de jugadores del club merengue, dejando claro que su criterio no depende del equipo de origen.

La convocatoria responde al rendimiento

El técnico defendió su elección.