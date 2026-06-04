De La Fuente explica la ausencia del Madridismo en convocatoria
Publicado el04/06/2026 a las 01:53
La convocatoria de España para el Mundial 2026 dejó un dato histórico: por primera vez, ningún jugador del Real Madrid forma parte del equipo.
Una decisión que generó ruido, pero que el técnico Luis de la Fuente minimizó con claridad.
Se trata de un cambio simbólico en la estructura del futbol español, considerando el peso histórico del Real Madrid en la selección nacional.
De la Fuente resta importancia al dato
El seleccionador fue directo.
Luis de la Fuente aseguró que no le da valor a la ausencia de jugadores del club merengue, dejando claro que su criterio no depende del equipo de origen.
La convocatoria responde al rendimiento
El técnico defendió su elección.
Explicó que los 26 convocados son los que mejor se adaptan a las necesidades del equipo para competir en el Mundial, sin importar si juegan en Real Madrid, Barcelona u otros clubes.
“No miro de dónde vienen”
De la Fuente insistió en su postura.
Recalcó que no toma en cuenta el club de procedencia y que su enfoque está únicamente en seleccionar a los futbolistas que mejor encajan en su idea de juego.
Confianza total en el grupo elegido
El entrenador fue contundente.
Aseguró que no tiene que justificar su lista y que los jugadores convocados cumplen con lo necesario para enfrentar los retos del torneo.
Optimismo con figuras clave
Más allá de la polémica, también habló del estado físico del equipo.
De la Fuente se mostró positivo respecto a la recuperación de Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino.
Jugadores llegarían en condiciones
El técnico explicó que los tres futbolistas evolucionan bien.
Incluso, no descartó que algunos puedan tener minutos antes del inicio del Mundial, dependiendo de su evolución.
Precaución antes del debut
A pesar del optimismo, mantiene cautela.
De la Fuente dejó claro que, aunque estén disponibles, evaluará si es necesario darles más tiempo antes de alinearlos.
España afina detalles finales
La selección se prepara para su último amistoso.
El duelo ante Irak servirá como despedida antes de viajar al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.
España llegará al torneo con una base renovada y sin presencia del Real Madrid, en una apuesta que marcará su camino en 2026.
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