«Triunfo histórico en Colombia» : De la Espriella se perfila como nuevo presidente en el preconteo de votos

De la Espriella lidera preconteo

Petro pide esperar escrutinio

Cepeda impugnará 33.000 mesas

Una votación histórica deja a Colombia dividida entre dos proyectos políticos

Colombia vivió una de las elecciones presidenciales más reñidas de su historia reciente luego de que el abogado y empresario Abelardo de la Espriella obtuviera una ventaja mínima sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda en el preconteo de la segunda vuelta presidencial.

Con el 99,7% de las mesas informadas en el preconteo, De la Espriella alcanzó el 49,6% de los votos frente al 48,7% obtenido por Cepeda, una diferencia cercana a los 250.000 sufragios que mantiene la expectativa sobre el resultado definitivo mientras avanza el escrutinio oficial.

La jornada estuvo marcada por una participación ciudadana histórica del 63%, la más alta registrada desde que la Constitución de 1991 estableció la segunda vuelta presidencial en Colombia.

De confirmarse el resultado, el país experimentaría un giro político significativo tras el primer gobierno de izquierda de su historia, encabezado por Gustavo Petro desde 2022.

De la Espriella celebra una victoria que aún espera validación oficial

Desde Barranquilla, y protegido por una pantalla de seguridad, Abelardo de la Espriella celebró los resultados preliminares y destacó la cifra récord de apoyos obtenidos durante la jornada electoral.

«A los narcotraficantes, a los terroristas, los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno», expresó De la Espriella.

«Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua bajo el marco de las leyes de la República», agregó el candidato conocido como «El Tigre», haciendo énfasis en uno de los principales ejes de su campaña: la seguridad.

Asimismo, afirmó que será «un presidente de la República que entiende que no existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados que estén dispuestos a defender a la República».