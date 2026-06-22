«Triunfo histórico en Colombia» : De la Espriella se perfila como nuevo presidente en el preconteo de votos
Publicado el21/06/2026 a las 19:27
- De la Espriella lidera preconteo
- Petro pide esperar escrutinio
- Cepeda impugnará 33.000 mesas
Una votación histórica deja a Colombia dividida entre dos proyectos políticos
Colombia vivió una de las elecciones presidenciales más reñidas de su historia reciente luego de que el abogado y empresario Abelardo de la Espriella obtuviera una ventaja mínima sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda en el preconteo de la segunda vuelta presidencial.
Con el 99,7% de las mesas informadas en el preconteo, De la Espriella alcanzó el 49,6% de los votos frente al 48,7% obtenido por Cepeda, una diferencia cercana a los 250.000 sufragios que mantiene la expectativa sobre el resultado definitivo mientras avanza el escrutinio oficial.
La jornada estuvo marcada por una participación ciudadana histórica del 63%, la más alta registrada desde que la Constitución de 1991 estableció la segunda vuelta presidencial en Colombia.
De confirmarse el resultado, el país experimentaría un giro político significativo tras el primer gobierno de izquierda de su historia, encabezado por Gustavo Petro desde 2022.
De la Espriella celebra una victoria que aún espera validación oficial
Desde Barranquilla, y protegido por una pantalla de seguridad, Abelardo de la Espriella celebró los resultados preliminares y destacó la cifra récord de apoyos obtenidos durante la jornada electoral.
«A los narcotraficantes, a los terroristas, los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno», expresó De la Espriella.
«Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua bajo el marco de las leyes de la República», agregó el candidato conocido como «El Tigre», haciendo énfasis en uno de los principales ejes de su campaña: la seguridad.
Asimismo, afirmó que será «un presidente de la República que entiende que no existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados que estén dispuestos a defender a la República».
El dirigente también resaltó la magnitud de la votación obtenida.
«Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades», señaló.
Petro y Cepeda rechazan proclamar un ganador antes del escrutinio
Pese a los resultados preliminares, ni el presidente Gustavo Petro ni el candidato Iván Cepeda reconocieron la derrota.
Petro pidió prudencia y llamó a esperar los resultados oficiales emitidos tras el escrutinio.
«No sé puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente».
Además, hizo un llamado a la calma en medio de la alta tensión política que dejó la elección.
«Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad».
El mandatario también denunció irregularidades durante el proceso electoral, aunque no presentó pruebas.
Por su parte, Cepeda anunció que su campaña impugnará cerca de 33.000 mesas y reiteró que reconocerá únicamente el resultado definitivo.
«Una vez se conozca el resultado del escrutinio, se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de ese escrutinio», manifestó.
Las propuestas de seguridad y economía marcaron la campaña electoral
La elección estuvo dominada por dos visiones opuestas sobre el futuro del país.
Mientras Cepeda defendía la continuidad de los programas económicos y sociales impulsados por el actual gobierno, De la Espriella centró su campaña en la seguridad, el fortalecimiento institucional y la reducción del tamaño del Estado.
Entre sus principales propuestas figuran una política de «mano dura» contra el crimen organizado, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, además del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la construcción de megacárceles y reformas al sistema penitenciario.
También plantea reducir el tamaño del Estado hasta en un 40%, disminuir impuestos y reactivar sectores como el petróleo y la minería.
La polarización política movilizó a millones de ciudadanos y llevó tanto a De la Espriella como a Cepeda a superar anteriores récords de votación presidencial, reflejando la división existente entre quienes apoyan la continuidad de las políticas de Petro y quienes reclaman cambios profundos en materia económica y de seguridad.
El respaldo de Trump añadió un componente internacional a la contienda
La campaña también recibió atención internacional tras el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la primera vuelta.
Trump aseguró que una eventual victoria de De la Espriella sería importante para el futuro de Colombia y para la relación bilateral entre ambos países.
El mandatario estadounidense también calificó a Cepeda como un «marxista radical», aumentando la visibilidad internacional de una elección que ahora queda pendiente de la validación oficial de los resultados por parte de las autoridades electorales colombianas.
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FUENTE: BBC News