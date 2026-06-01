De Bruyne lanza duras críticas a Conte

Kevin De Bruyne no se guardó nada.

El mediocampista belga lanzó fuertes declaraciones contra Antonio Conte tras confirmarse la salida del técnico del Napoli, dejando claro su desacuerdo con el estilo de juego del entrenador italiano.

Las palabras del futbolista generaron una rápida respuesta desde el entorno de Conte.

Las declaraciones evidencian tensiones internas en Napoli y reflejan diferencias claras entre jugador y entrenador.

De Bruyne cuestiona el estilo de Conte

En entrevista, De Bruyne explicó que nunca se sintió cómodo bajo la dirección del técnico.

El belga aseguró que no pudo desempeñarse en su posición habitual y que el sistema táctico limitaba su juego.

También criticó el enfoque defensivo del equipo, señalando que los partidos solían resolverse con pocos goles y con un planteamiento conservador.

“No debía quedarse”, su frase más contundente