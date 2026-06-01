De Bruyne lanza duras críticas a Conte
Publicado el01/06/2026 a las 06:50
Kevin De Bruyne no se guardó nada.
El mediocampista belga lanzó fuertes declaraciones contra Antonio Conte tras confirmarse la salida del técnico del Napoli, dejando claro su desacuerdo con el estilo de juego del entrenador italiano.
Las palabras del futbolista generaron una rápida respuesta desde el entorno de Conte.
Las declaraciones evidencian tensiones internas en Napoli y reflejan diferencias claras entre jugador y entrenador.
De Bruyne cuestiona el estilo de Conte
En entrevista, De Bruyne explicó que nunca se sintió cómodo bajo la dirección del técnico.
El belga aseguró que no pudo desempeñarse en su posición habitual y que el sistema táctico limitaba su juego.
También criticó el enfoque defensivo del equipo, señalando que los partidos solían resolverse con pocos goles y con un planteamiento conservador.
“No debía quedarse”, su frase más contundente
El mediocampista fue directo al hablar sobre la salida del entrenador.
De Bruyne dejó claro que, desde su perspectiva, la continuidad de Conte no habría sido positiva para su desarrollo dentro del equipo.
Sus palabras marcaron el punto más alto de la polémica.
Napoli, entre resultados y estilo
A pesar de las críticas, el equipo logró terminar en segundo lugar de la Serie A.
Sin embargo, el debate gira en torno a la forma de jugar y no solo a los resultados obtenidos durante la temporada.
Respuesta desde el entorno de Conte
Cristian Stellini, asistente cercano del técnico, salió en defensa de Conte.
Cuestionó la postura de De Bruyne y señaló que un jugador experimentado debe priorizar el rendimiento colectivo.
También comparó su actitud con la de otros futbolistas que, según él, han mostrado mayor profesionalismo en contextos similares.
Un conflicto que marca el cierre de etapa
Las declaraciones y la respuesta reflejan un cierre tenso en la relación entre el jugador y el cuerpo técnico.
El episodio se suma a los cambios de entrenadores que atraviesa el fútbol italiano de cara a la próxima temporada.
Napoli deberá definir a su nuevo entrenador mientras busca reorganizar el proyecto deportivo.
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