América resucita y firma empate épico 3-3 ante Pumas
El Club América y Pumas UNAM protagonizaron un auténtico partidazo al empatar 3-3 en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX. Pumas golpea primero Los universitarios arrancaron con todo. Juninho abrió el marcador al minuto 4 tras un error defensivo, poniendo en ventaja temprana a Pumas. América responde… […]
Publicado el03/05/2026 a las 17:00
El Club América y Pumas UNAM protagonizaron un auténtico partidazo al empatar 3-3 en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.
Pumas golpea primero
Los universitarios arrancaron con todo.
Juninho abrió el marcador al minuto 4 tras un error defensivo, poniendo en ventaja temprana a Pumas.
América responde… pero Pumas insiste
El América reaccionó rápidamente con gol de Isaías Violante para el empate.
Sin embargo, Uriel Antuna devolvió la ventaja a Pumas antes del descanso en medio de polémica por una lesión previa en la jugada.
Golazo y ventaja que parecía definitiva
En el segundo tiempo, Jordan Carrillo marcó un golazo para el 1-3, dejando a Pumas con un pie en semifinales.
América no se rinde
El técnico André Jardine movió el banquillo y el partido cambió.
Henry Martín fue clave al provocar dos penales.
Primero marcó uno para acercar al América y después generó otro que Alejandro Zendejas convirtió para el 3-3.
Serie completamente abierta
América estuvo cerca de la remontada total, pero Keylor Navas evitó el cuarto gol.
El partido de vuelta se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas avanzaría con el empate, mientras que América está obligado a ganar.
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