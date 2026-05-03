El Club América y Pumas UNAM protagonizaron un auténtico partidazo al empatar 3-3 en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas golpea primero

Los universitarios arrancaron con todo.

Juninho abrió el marcador al minuto 4 tras un error defensivo, poniendo en ventaja temprana a Pumas.

América responde… pero Pumas insiste

El América reaccionó rápidamente con gol de Isaías Violante para el empate.

Sin embargo, Uriel Antuna devolvió la ventaja a Pumas antes del descanso en medio de polémica por una lesión previa en la jugada.