Robinho Jr acusa a Neymar de agresión en Santos
Un nuevo conflicto sacude al Santos luego de que Robinho Jr. notificara al club por una presunta agresión sufrida durante un entrenamiento. El caso ya está bajo investigación interna y ha generado tensión dentro del equipo. El incidente habría ocurrido el pasado 3 de mayo en el centro de entrenamiento Rei Pelé. La situación expone […]
Publicado el04/05/2026 a las 21:55
Un nuevo conflicto sacude al Santos luego de que Robinho Jr. notificara al club por una presunta agresión sufrida durante un entrenamiento.
El caso ya está bajo investigación interna y ha generado tensión dentro del equipo.
El incidente habría ocurrido el pasado 3 de mayo en el centro de entrenamiento Rei Pelé.
La situación expone un posible conflicto grave entre jugadores y abre la puerta a consecuencias legales y deportivas dentro del club.
Santos inicia investigación tras el incidente
El club confirmó que abrió un proceso interno para analizar lo ocurrido entre Neymar y Robinho Jr. La decisión fue tomada por la presidencia y está siendo gestionada por el Departamento Jurídico.
El objetivo es esclarecer los hechos y determinar responsabilidades dentro del equipo.
Robinho Jr denuncia insultos y agresión física
De acuerdo con la notificación presentada por su abogado, el joven jugador acusa a Neymar de haberlo insultado, realizarle una zancadilla y propinarle una bofetada durante el entrenamiento.
Además, solicitó una reunión para discutir una posible rescisión de contrato, argumentando falta de condiciones de seguridad dentro del club.
El conflicto habría iniciado durante una jugada
El incidente se originó durante una práctica con jugadores que no participaron en el partido anterior. Según la información disponible, Neymar reaccionó tras sentirse irrespetado en una jugada.
La situación escaló rápidamente y ambos jugadores fueron separados por sus compañeros.
Neymar no dará declaraciones públicas
El entorno del jugador informó que no habrá pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, se reporta que Neymar contactó a Robinho Jr. y a su familia para ofrecer disculpas.
El delantero habría reconocido su error y expresó disposición para corregir lo sucedido.
La relación interna queda bajo tensión
El episodio deja un ambiente complejo dentro del equipo, especialmente por el impacto que puede tener en la convivencia y en la continuidad de los jugadores involucrados.
La posible salida de Robinho Jr. es uno de los escenarios que podrían definirse tras la investigación.
El Santos continuará con el proceso interno para determinar medidas, mientras se espera una resolución que podría influir en el futuro de ambos jugadores en el club.