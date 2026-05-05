Un nuevo conflicto sacude al Santos luego de que Robinho Jr. notificara al club por una presunta agresión sufrida durante un entrenamiento.

El caso ya está bajo investigación interna y ha generado tensión dentro del equipo.

El incidente habría ocurrido el pasado 3 de mayo en el centro de entrenamiento Rei Pelé.

La situación expone un posible conflicto grave entre jugadores y abre la puerta a consecuencias legales y deportivas dentro del club.

Santos inicia investigación tras el incidente

El club confirmó que abrió un proceso interno para analizar lo ocurrido entre Neymar y Robinho Jr. La decisión fue tomada por la presidencia y está siendo gestionada por el Departamento Jurídico.