Xabi Alonso firma con el Chelsea como mánager por cuatro años

Chelsea tiene nuevo líder. Xabi Alonso alcanzó un acuerdo total para convertirse en el nuevo entrenador del club londinense, firmando un contrato por cuatro años.

El exjugador y técnico español asume el reto tras meses de inestabilidad en el banquillo.

El nombramiento de Alonso podría marcar un cambio estructural en Chelsea, tanto en lo deportivo como en el control del equipo.

Chelsea apuesta por un perfil probado

Alonso era el principal objetivo del club y aceptó el proyecto tras reunirse en Londres días antes del acuerdo.

Llega con credenciales importantes tras su paso por Bayer Leverkusen, donde logró un título histórico de Bundesliga.