Dayanara Torres abre su corazón sobre la crianza de sus hijos: “Soy mamá soltera”

Dayanara Torres sobre ser mamá soltera

Revela su experiencia maternal

Habla de Marc Anthony

Criar a dos hijos sin compartir el día a día con el padre no fue un camino sencillo para Dayanara Torres.

La ex Miss Universo habló con total sinceridad sobre los desafíos que enfrentó mientras educaba a Cristian y Ryan, fruto de su relación con Marc Anthony.

Ahora que ambos son adultos y siguen sus propios caminos profesionales, la presentadora asegura sentirse orgullosa del resultado de ese esfuerzo.

Sus declaraciones reflejan los retos, las dudas y las responsabilidades que enfrentó durante años como la principal responsable de la crianza de sus hijos.

Dayanara Torres recuerda el peso de criar sola a sus hijos

La conductora explicó que nunca existió una fórmula para saber si estaba haciendo lo correcto mientras educaba a Cristian y Ryan. Durante una entrevista con la revista ¡Hola!, confesó que muchas veces tuvo dudas sobre su desempeño como madre.

«Mira, no hay un manual para ser mamá«, expresó al recordar los años más complicados de la crianza. También reveló que, en ocasiones, llegó a escribirles notas para disculparse cuando sentía que había cometido algún error.

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«Perdón si te traté mal«, recordó sobre esos mensajes que dejaba a sus hijos. La presentadora explicó que, al ser la única responsable de las decisiones diarias, no podía apoyarse en otra figura parental para compartir esa responsabilidad.

«Soy mamá soltera, entonces no es como que tengo esa opción o lujo de decir, ‘Ah, deja que venga tu papá’«, afirmó.