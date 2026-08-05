Dayanara Torres abre su corazón sobre la crianza de sus hijos: “Soy mamá soltera”
Publicado el05/08/2026 a las 10:10
- Dayanara Torres sobre ser mamá soltera
- Revela su experiencia maternal
- Habla de Marc Anthony
Criar a dos hijos sin compartir el día a día con el padre no fue un camino sencillo para Dayanara Torres.
La ex Miss Universo habló con total sinceridad sobre los desafíos que enfrentó mientras educaba a Cristian y Ryan, fruto de su relación con Marc Anthony.
Ahora que ambos son adultos y siguen sus propios caminos profesionales, la presentadora asegura sentirse orgullosa del resultado de ese esfuerzo.
Sus declaraciones reflejan los retos, las dudas y las responsabilidades que enfrentó durante años como la principal responsable de la crianza de sus hijos.
Dayanara Torres recuerda el peso de criar sola a sus hijos
La conductora explicó que nunca existió una fórmula para saber si estaba haciendo lo correcto mientras educaba a Cristian y Ryan. Durante una entrevista con la revista ¡Hola!, confesó que muchas veces tuvo dudas sobre su desempeño como madre.
«Mira, no hay un manual para ser mamá«, expresó al recordar los años más complicados de la crianza. También reveló que, en ocasiones, llegó a escribirles notas para disculparse cuando sentía que había cometido algún error.
TE PUEDE INTERESAR: Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones
«Perdón si te traté mal«, recordó sobre esos mensajes que dejaba a sus hijos. La presentadora explicó que, al ser la única responsable de las decisiones diarias, no podía apoyarse en otra figura parental para compartir esa responsabilidad.
«Soy mamá soltera, entonces no es como que tengo esa opción o lujo de decir, ‘Ah, deja que venga tu papá’«, afirmó.
La incertidumbre acompañó cada etapa de la maternidad
Dayanara reconoció que muchas noches terminaban con una oración y la esperanza de haber actuado correctamente. «Lo único que podía hacer era acostarme en las noches, rezar y decir: ‘Ojalá lo haya hecho bien’«, confesó.
La también presentadora admitió que la culpa suele convertirse en una carga constante para muchas madres. Aun así, explicó que intentó ofrecer siempre lo mejor de sí misma con las herramientas que tenía en ese momento.
«Yo hice lo mejor que pude con lo que sabía y con lo que podía«, aseguró.
Para ella, la mayor recompensa ha sido escuchar los comentarios positivos que recibe sobre la educación y personalidad de sus hijos.
El presente de Cristian y Ryan confirma su mayor orgullo
Actualmente, Cristian desarrolla su carrera como artista enfocado en el dibujo, mientras Ryan ha encontrado oportunidades como modelo y también se prepara en el área de ingeniería musical.
Dayanara considera que el carácter y la educación de ambos son la mejor señal de que el esfuerzo valió la pena. «Qué lindos, qué educados, qué profesionales«, comentó al recordar los elogios que otras personas suelen hacer sobre sus hijos.
La conductora aseguró que esas palabras le permiten sentir tranquilidad respecto al trabajo que realizó como madre. También destacó la estrecha relación que mantienen Cristian y Ryan, algo que atribuye al cariño con el que crecieron.
Ver esta publicación en Instagram
«A lo mejor, no tuvieron un núcleo familiar como se supone o como la sociedad dice, pero el amor nunca les faltó«, afirmó.
Los hijos de Dayanara reaparecen junto a Marc Anthony
Mientras las declaraciones de Dayanara llamaban la atención, Ryan compartió recientemente imágenes junto a su hermano Cristian y su padre, Marc Anthony.
Las fotografías fueron publicadas en Instagram y muestran un encuentro familiar detrás del escenario de un concierto del cantante.
Además de las imágenes tomadas durante el espectáculo, también aparecieron reunidos en una comida junto a otras personas. Hasta el momento, ni Marc Anthony ni sus hijos han hecho comentarios públicos sobre las declaraciones ofrecidas por Dayanara.
Las fotografías, sin embargo, reflejan que mantienen contacto en la actualidad pese a que la presentadora recordó que asumió sola la mayor parte de la crianza, según la revista ‘HOLA!‘.