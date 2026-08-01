Cynthia Klitbo rompe el silencio sobre su divorcio con Francisco Gattorno y revela la dolorosa razón

Cynthia Klitbo sobre Francisco Gattorno

Revela motivo del divorcio

Habla de la infidelidad

La actriz Cynthia Klitbo volvió a hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida sentimental y sorprendió al revelar el motivo que puso fin a su matrimonio con Francisco Gattorno.

Durante una conversación en La Casa de los Famosos México, la intérprete recordó el breve matrimonio que sostuvo con el actor cubano y explicó qué ocurrió detrás de su inesperada separación.

Aunque la pareja fue una de las más comentadas de la televisión mexicana durante los años noventa, su historia terminó apenas unos meses después de llegar al altar.

Las declaraciones de Klitbo también permitieron conocer cómo ese momento de crisis personal terminó influyendo en una de las escenas más recordadas de su carrera como actriz.

Cynthia Klitbo asegura que una infidelidad terminó con su matrimonio

Cynthia Klitbo recordó que conoció a Francisco Gattorno en 1995 mientras ambos trabajaban en la telenovela La Dueña, donde comenzó una relación sentimental que se prolongó durante varios años.

Después de cinco años de noviazgo, ambos decidieron casarse, pero la unión tuvo una duración muy corta y terminó apenas tres meses después de celebrarse.

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Al recordar ese periodo dentro del reality, la actriz respondió sin rodeos cuando le preguntaron por la causa de la ruptura con Gattorno.

“(Terminamos) porque embarazó a su amante”, expresó Klitbo durante la conversación transmitida el 30 de julio. La actriz añadió que la noticia llegó mientras ella se encontraba fuera de México. “Me lo dijeron. Le dijeron: ‘Dile por qué no te encontraba anoche Cynthia’, porque yo estaba en Nueva York”, comentó.