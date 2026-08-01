Cynthia Klitbo rompe el silencio sobre su divorcio con Francisco Gattorno y revela la dolorosa razón
Publicado el01/08/2026 a las 08:49
- Cynthia Klitbo sobre Francisco Gattorno
- Revela motivo del divorcio
- Habla de la infidelidad
La actriz Cynthia Klitbo volvió a hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida sentimental y sorprendió al revelar el motivo que puso fin a su matrimonio con Francisco Gattorno.
Durante una conversación en La Casa de los Famosos México, la intérprete recordó el breve matrimonio que sostuvo con el actor cubano y explicó qué ocurrió detrás de su inesperada separación.
Aunque la pareja fue una de las más comentadas de la televisión mexicana durante los años noventa, su historia terminó apenas unos meses después de llegar al altar.
Las declaraciones de Klitbo también permitieron conocer cómo ese momento de crisis personal terminó influyendo en una de las escenas más recordadas de su carrera como actriz.
Cynthia Klitbo asegura que una infidelidad terminó con su matrimonio
Cynthia Klitbo recordó que conoció a Francisco Gattorno en 1995 mientras ambos trabajaban en la telenovela La Dueña, donde comenzó una relación sentimental que se prolongó durante varios años.
Después de cinco años de noviazgo, ambos decidieron casarse, pero la unión tuvo una duración muy corta y terminó apenas tres meses después de celebrarse.
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Al recordar ese periodo dentro del reality, la actriz respondió sin rodeos cuando le preguntaron por la causa de la ruptura con Gattorno.
“(Terminamos) porque embarazó a su amante”, expresó Klitbo durante la conversación transmitida el 30 de julio. La actriz añadió que la noticia llegó mientras ella se encontraba fuera de México. “Me lo dijeron. Le dijeron: ‘Dile por qué no te encontraba anoche Cynthia’, porque yo estaba en Nueva York”, comentó.
La actriz prefirió no profundizar en la historia
Aunque compartió el motivo que provocó el fin de su matrimonio, Cynthia Klitbo evitó ofrecer más detalles sobre lo ocurrido en aquella etapa de su vida.
La actriz explicó únicamente que el tiempo permitió que ambos volvieran a coincidir años después, dejando atrás el conflicto que marcó su separación.
Según relató, fue aproximadamente siete años después cuando volvió a encontrarse con Francisco Gattorno y retomaron la comunicación. Sin embargo, no reveló cómo evolucionó esa relación ni profundizó sobre las circunstancias posteriores a su divorcio.
Las declaraciones representan una de las pocas ocasiones en las que Klitbo habla públicamente sobre ese episodio sentimental que marcó su vida personal.
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La ruptura también cambió una escena icónica de El Privilegio de Amar
Además de revelar la causa del divorcio, Cynthia Klitbo explicó que el dolor emocional que atravesaba terminó influyendo directamente en una decisión artística dentro de El Privilegio de Amar.
La actriz recordó que antes de iniciar las grabaciones aún intentaba superar la ruptura con Francisco Gattorno. “Antes de la novela yo había tronado con Gattorno y estaba destruida”, confesó.
En ese proceso, contó que una conversación con su excuñada cambió su manera de enfrentar el duelo. Según recordó, ella le explicó una creencia sobre raparse la cabeza como símbolo para dejar atrás una etapa difícil.
“Me dijo […] que para cambiar la vibra los indios del norte se rapan y entierran el pelo. Entonces dije: ‘Me voy a rapar para ver si se me quita este dolor’”, relató.
@liv.rodriguezz5
Cynthia Klitbo contó que rompió su relación con Francisco Gattorno porque él embarazó a su amante ajaja 😂😂😂#MomentosLCDLFMX #LCDLFMX4
Así nació una de las escenas más recordadas de su carrera
Con esa idea en mente, Cynthia Klitbo decidió proponer un cambio importante para el destino de su personaje de Tamara dentro de la producción de Carla Estrada.
La actriz explicó que no quería que el personaje tuviera un desenlace convencional y planteó incorporar el cambio físico como parte de la historia.
“Carla, ¿por qué (mi personaje) va terminar igual que todas. Vamos a raparla”, recordó haber dicho a la productora.
Finalmente, la escena fue grabada durante un viaje de producción a Europa, específicamente en Ponte Vecchio, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los momentos más recordados de la telenovela.