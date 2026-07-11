¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 2026? Las pistas desatan teorías entre los fans

Cynthia Klitbo en LCDLF México

Fans apuestan por la actriz

Crece la expectativa

La expectativa por conocer al sexto habitante de La Casa de los Famosos México 2026 creció después de que la producción difundiera un nuevo video con pistas.

Las imágenes fueron presentadas durante el anuncio oficial del quinto participante, Moisés Peñaloza, y rápidamente provocaron especulaciones en redes sociales.

Aunque la identidad del siguiente integrante será revelada el domingo 12 de julio, numerosos seguidores creen haber descubierto quién ocupará ese lugar.

La actriz Cynthia Klitbo encabeza las teorías, impulsadas por varios elementos que los espectadores consideran referencias directas a su trayectoria.

Los objetos del video alimentan las especulaciones

Una de las pistas que más llamó la atención fue un vestido con un diseño muy particular que muchos usuarios asociaron inmediatamente con la actriz.

Los seguidores señalaron que la prenda recuerda uno de los atuendos más representativos utilizados por Cynthia Klitbo durante diversas apariciones públicas.

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Otro detalle que generó comentarios fue la presencia de tres maniquíes con diferentes pelucas dentro del escenario mostrado por la producción.

Además, una de las figuras sostiene una máquina para cortar el cabello, un elemento que muchos consideran una referencia muy específica.