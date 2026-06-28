Cúpula de calor en EE.UU. dispara alerta por posible tormenta tropical en el Atlántico
Publicado el28/06/2026 a las 09:13
- Cúpula de calor dispara alerta
- Posible tormenta tropical
- Lluvias intensas en sureste
Una intensa cúpula de calor comienza a instalarse sobre gran parte del centro de Estados Unidos, alterando la dinámica atmosférica habitual.
Este fenómeno no solo eleva las temperaturas, sino que también modifica la trayectoria de sistemas de tormentas en distintas regiones.
Meteorólogos advierten que esta configuración podría generar condiciones inusuales en el Atlántico suroeste durante los próximos días.
El patrón climático que se está formando podría influir directamente en el desarrollo de actividad tropical cerca del país.
Posible formación de sistema tropical
Expertos vigilan de cerca la costa sur del Atlántico ante la posibilidad de que se forme una zona de baja presión.
Este sistema podría surgir a partir de tormentas eléctricas que se agrupen cerca de un frente estacionario.
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Las aguas cálidas del océano aumentan el potencial de que estas perturbaciones evolucionen hacia una tormenta tropical.
De consolidarse, el próximo nombre asignado en la temporada de huracanes sería Bertha, según las listas oficiales.
Tormentas intensas y lluvias en el sureste
Incluso si no se forma un ciclón organizado, se prevén lluvias intensas y tormentas eléctricas en varias regiones del sureste.
Estados como Georgia, Florida, las Carolinas, Luisiana y Texas podrían experimentar episodios de clima severo esta semana.
Las ráfagas de viento y la actividad eléctrica también representan riesgos importantes para residentes y visitantes.
Este escenario se ve reforzado por la interacción entre el calor extremo y la humedad disponible en la atmósfera.
Trayectorias inusuales y riesgos costeros
El sistema atmosférico actual está provocando que algunas tormentas se desplacen en direcciones poco comunes.
En lugar de seguir el flujo típico de oeste a este, algunos sistemas podrían moverse hacia el oeste desde la costa atlántica.
Esto complica los pronósticos y aumenta la incertidumbre sobre posibles impactos en tierra firme.
Las condiciones también podrían generar oleaje peligroso y corrientes de resaca en playas del sureste.
Advertencias para población y navegantes
Autoridades recomiendan a bañistas y navegantes extremar precauciones ante el riesgo de mares agitados y rayos.
Incluso sin lluvias directas, el entorno marítimo podría volverse peligroso debido a cambios bruscos en el clima.
Además, el desarrollo de múltiples tormentas podría saturar el suelo en algunas zonas, incrementando riesgos locales.
Los especialistas continúan monitoreando la evolución del sistema mientras el calor extremo sigue dominando el país, detalló ‘AccuWeather‘.