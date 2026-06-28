Cúpula de calor en EE.UU. dispara alerta por posible tormenta tropical en el Atlántico

Cúpula de calor dispara alerta

Posible tormenta tropical

Lluvias intensas en sureste

Una intensa cúpula de calor comienza a instalarse sobre gran parte del centro de Estados Unidos, alterando la dinámica atmosférica habitual.

Este fenómeno no solo eleva las temperaturas, sino que también modifica la trayectoria de sistemas de tormentas en distintas regiones.

Meteorólogos advierten que esta configuración podría generar condiciones inusuales en el Atlántico suroeste durante los próximos días.

El patrón climático que se está formando podría influir directamente en el desarrollo de actividad tropical cerca del país.

Posible formación de sistema tropical

Expertos vigilan de cerca la costa sur del Atlántico ante la posibilidad de que se forme una zona de baja presión.

Este sistema podría surgir a partir de tormentas eléctricas que se agrupen cerca de un frente estacionario.

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Las aguas cálidas del océano aumentan el potencial de que estas perturbaciones evolucionen hacia una tormenta tropical.

De consolidarse, el próximo nombre asignado en la temporada de huracanes sería Bertha, según las listas oficiales.