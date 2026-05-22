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Cruz Azul perdona y Pumas sale vivo de una Final marcada por Keylor Navas
Cruz Azul empató 0-0 ante Pumas en la Final de ida del Clausura 2026 con Keylor Navas como figura.
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Cruz Azul perdona y Pumas sale vivo de una Final marcada por Keylor Navas

Publicado el22/05/2026 a las 07:17

Cruz Azul hizo el desgaste, dominó gran parte del partido y generó las mejores oportunidades, pero no logró romper el cero ante Pumas UNAM en la Final de ida del Clausura 2026.

El empate 0-0 dejó sensaciones muy distintas en ambos equipos.

Keylor Navas fue la gran figura

Foto: EFE

El nombre de la noche fue Keylor Navas.

El arquero auriazul salvó a Pumas en múltiples ocasiones y mantuvo con vida a los universitarios rumbo a la vuelta en Ciudad Universitaria.

Cruz Azul perdonó demasiado

La Máquina generó varias llegadas claras durante el encuentro.

Entre ellas destacaron:

  • Un mano a mano detenido por Navas
  • Un disparo lejano de Paradela
  • Un balón al poste
  • Un remate al travesaño de Robert Morales

Pumas apostó al orden defensivo

Foto: EFE

El equipo dirigido por Efraín Juárez salió con un planteamiento conservador y logró aguantar la presión cementera.

Polémica arbitral en la Final

Foto: EFE

El partido también estuvo marcado por decisiones arbitrales que molestaron a Cruz Azul.

Hubo reclamos por:

  • Una posible tarjeta roja para Duarte
  • Un penal invalidado tras revisión en el VAR

Todo se definirá en CU

La vuelta se disputará este domingo en Ciudad Universitaria.

Pumas buscará aprovechar la localía y Cruz Azul intentará convertir el dominio mostrado en goles y campeonato.

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