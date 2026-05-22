Cruz Azul perdona y Pumas sale vivo de una Final marcada por Keylor Navas
Publicado el22/05/2026 a las 07:17
Cruz Azul hizo el desgaste, dominó gran parte del partido y generó las mejores oportunidades, pero no logró romper el cero ante Pumas UNAM en la Final de ida del Clausura 2026.
El empate 0-0 dejó sensaciones muy distintas en ambos equipos.
Keylor Navas fue la gran figura
El nombre de la noche fue Keylor Navas.
El arquero auriazul salvó a Pumas en múltiples ocasiones y mantuvo con vida a los universitarios rumbo a la vuelta en Ciudad Universitaria.
Cruz Azul perdonó demasiado
La Máquina generó varias llegadas claras durante el encuentro.
Entre ellas destacaron:
- Un mano a mano detenido por Navas
- Un disparo lejano de Paradela
- Un balón al poste
- Un remate al travesaño de Robert Morales
Pumas apostó al orden defensivo
El equipo dirigido por Efraín Juárez salió con un planteamiento conservador y logró aguantar la presión cementera.
Polémica arbitral en la Final
El partido también estuvo marcado por decisiones arbitrales que molestaron a Cruz Azul.
Hubo reclamos por:
- Una posible tarjeta roja para Duarte
- Un penal invalidado tras revisión en el VAR
Todo se definirá en CU
La vuelta se disputará este domingo en Ciudad Universitaria.
Pumas buscará aprovechar la localía y Cruz Azul intentará convertir el dominio mostrado en goles y campeonato.
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