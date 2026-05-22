Cruz Azul perdona y Pumas sale vivo de una Final marcada por Keylor Navas

Cruz Azul hizo el desgaste, dominó gran parte del partido y generó las mejores oportunidades, pero no logró romper el cero ante Pumas UNAM en la Final de ida del Clausura 2026.

El empate 0-0 dejó sensaciones muy distintas en ambos equipos.

Keylor Navas fue la gran figura

El nombre de la noche fue Keylor Navas.

El arquero auriazul salvó a Pumas en múltiples ocasiones y mantuvo con vida a los universitarios rumbo a la vuelta en Ciudad Universitaria.

Cruz Azul perdonó demasiado

La Máquina generó varias llegadas claras durante el encuentro.