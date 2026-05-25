Cruz Azul entra al club de los 10 títulos en la Liga MX

Cruz Azul volvió a hacer historia. La Máquina se coronó campeona del Clausura 2026 tras vencer a Pumas con marcador global de 2-1 y alcanzó su décimo título de liga, un logro que lo mete oficialmente en el grupo de los clubes más ganadores del futbol mexicano.

El título se definió en Ciudad Universitaria, un escenario que ya le había dado alegrías recientes al equipo celeste y que ahora vuelve a quedar marcado como parte de una nueva página dorada en su historia.

Cruz Azul no solo levanta un nuevo trofeo, también rompe una barrera histórica y se posiciona entre los equipos más exitosos del país.

Cruz Azul confirma su regreso a la élite del futbol mexicano

El campeonato representa mucho más que una victoria puntual. Con esta décima estrella, Cruz Azul se une a América, Chivas y Toluca como los únicos clubes en alcanzar doble dígito en títulos de liga.

Después de años marcados por altibajos y largas sequías, el equipo cementero ha logrado reconstruir su identidad competitiva en los últimos torneos. La novena corona en 2021 ya había significado el fin de una racha negativa, pero este nuevo título confirma que el club volvió a instalarse entre los protagonistas.

Una historia marcada por gloria, sequías y resurgimiento

Gran parte de la grandeza de Cruz Azul se construyó entre las décadas de los 60 y 70, cuando dominó el futbol mexicano y ganó siete títulos en poco más de diez años. Ese periodo le dio el apodo de “Campeonísimo” y lo consolidó como una potencia.