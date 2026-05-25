Cruz Azul entra al club de los 10 títulos en la Liga MX
Publicado el24/05/2026 a las 23:29
Cruz Azul volvió a hacer historia. La Máquina se coronó campeona del Clausura 2026 tras vencer a Pumas con marcador global de 2-1 y alcanzó su décimo título de liga, un logro que lo mete oficialmente en el grupo de los clubes más ganadores del futbol mexicano.
El título se definió en Ciudad Universitaria, un escenario que ya le había dado alegrías recientes al equipo celeste y que ahora vuelve a quedar marcado como parte de una nueva página dorada en su historia.
Cruz Azul no solo levanta un nuevo trofeo, también rompe una barrera histórica y se posiciona entre los equipos más exitosos del país.
Cruz Azul confirma su regreso a la élite del futbol mexicano
El campeonato representa mucho más que una victoria puntual. Con esta décima estrella, Cruz Azul se une a América, Chivas y Toluca como los únicos clubes en alcanzar doble dígito en títulos de liga.
Después de años marcados por altibajos y largas sequías, el equipo cementero ha logrado reconstruir su identidad competitiva en los últimos torneos. La novena corona en 2021 ya había significado el fin de una racha negativa, pero este nuevo título confirma que el club volvió a instalarse entre los protagonistas.
Una historia marcada por gloria, sequías y resurgimiento
Gran parte de la grandeza de Cruz Azul se construyó entre las décadas de los 60 y 70, cuando dominó el futbol mexicano y ganó siete títulos en poco más de diez años. Ese periodo le dio el apodo de “Campeonísimo” y lo consolidó como una potencia.
Sin embargo, después de esa era dorada, el club atravesó una larga etapa sin campeonatos, que solo pudo romper en 1997. A partir de ahí, la irregularidad marcó su camino hasta el título de 2021, que significó un punto de inflexión.
Cinco años después, la décima estrella llega como la confirmación de un proceso que finalmente encontró estabilidad.
Un título construido desde decisiones inesperadas
El camino al campeonato también dejó una historia particular en el banquillo. Vicente Sánchez asumió el mando tras la salida de Martín Anselmi y logró mantener una racha importante sin derrotas, además de conquistar la Concachampions.
Posteriormente, el equipo pasó a manos de Nicolás Larcamón y luego de Joel Huiqui, quien terminó liderando al equipo en la fase final. Bajo su dirección, Cruz Azul no perdió y cerró el torneo con el título, en una de las historias más llamativas del semestre.
Cruz Azul se mete entre los más grandes
Con este campeonato, el club cementero alcanza una cifra histórica que lo coloca en la conversación de los equipos más ganadores del país. América sigue liderando con 16 títulos, mientras que Chivas y Toluca tienen 12 cada uno.
Ahora, Cruz Azul se suma a ese grupo con 10 coronas, consolidando su lugar en la élite del futbol mexicano y dejando claro que su historia sigue creciendo.
Tras conquistar el Clausura 2026, Cruz Azul buscará mantener su protagonismo y construir una nueva etapa de dominio en la Liga MX.