Messi sale antes de tiempo y preocupa rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi encendió las alarmas en Inter Miami y en la selección argentina tras salir antes de tiempo en su más reciente partido, a solo días del inicio del Mundial 2026.

El argentino no pudo completar el duelo ante Philadelphia Union, en una escena que rápidamente generó preocupación entre aficionados y entorno futbolístico.

El momento se produjo en medio de un partido lleno de goles, donde Messi había sido protagonista, pero terminó abandonando el campo de forma inusual.

Con el Mundial a solo 18 días, cualquier molestia física de Messi genera impacto global y pone en duda su estado para el torneo más importante del año.

Messi mostró molestias y pidió el cambio

Durante el partido, Messi aportó dos asistencias y fue clave en el desarrollo ofensivo de Inter Miami.

Sin embargo, cerca del minuto 71 comenzó a evidenciar incomodidad física, algo poco habitual en él.

Minutos después, el argentino pidió el cambio, lo que de inmediato encendió las alertas.

Su sustitución se dio en un momento en el que el partido seguía abierto, lo que refuerza la idea de que la decisión estuvo ligada a una molestia real y no solo a manejo de cargas.