Messi sale antes de tiempo y preocupa rumbo al Mundial 2026
Publicado el24/05/2026 a las 20:58
Lionel Messi encendió las alarmas en Inter Miami y en la selección argentina tras salir antes de tiempo en su más reciente partido, a solo días del inicio del Mundial 2026.
El argentino no pudo completar el duelo ante Philadelphia Union, en una escena que rápidamente generó preocupación entre aficionados y entorno futbolístico.
El momento se produjo en medio de un partido lleno de goles, donde Messi había sido protagonista, pero terminó abandonando el campo de forma inusual.
Con el Mundial a solo 18 días, cualquier molestia física de Messi genera impacto global y pone en duda su estado para el torneo más importante del año.
Messi mostró molestias y pidió el cambio
Durante el partido, Messi aportó dos asistencias y fue clave en el desarrollo ofensivo de Inter Miami.
Sin embargo, cerca del minuto 71 comenzó a evidenciar incomodidad física, algo poco habitual en él.
Minutos después, el argentino pidió el cambio, lo que de inmediato encendió las alertas.
Su sustitución se dio en un momento en el que el partido seguía abierto, lo que refuerza la idea de que la decisión estuvo ligada a una molestia real y no solo a manejo de cargas.
Se fue directo al vestuario y aumentó la preocupación
Uno de los detalles que más llamó la atención fue lo que ocurrió tras su salida. En lugar de quedarse en el banquillo, Messi caminó directamente hacia el túnel rumbo al vestuario.
La imagen, captada durante la transmisión, generó incertidumbre, especialmente por el contexto: la cercanía del Mundial y la importancia del jugador para Argentina.
Por ahora, no hay confirmación oficial sobre la gravedad de la molestia, lo que mantiene la expectativa sobre su evolución en las próximas horas.
Inter Miami logró remontar pese a la salida de su figura
A pesar de la preocupación por Messi, el partido continuó con un ritmo completamente desbordado. Inter Miami logró una remontada espectacular y terminó venciendo 6-4 a Philadelphia Union.
Luis Suárez fue el gran protagonista con un triplete, mientras que el equipo mostró una gran capacidad de reacción tras un inicio complicado en el que llegó a estar en desventaja.
El encuentro también dejó un dato llamativo: los ocho goles anotados en el primer tiempo marcaron un récord dentro de la MLS.
La incertidumbre ahora pasa por su estado físico
El foco ya no está en el resultado, sino en la condición de Messi. La falta de información oficial mantiene abierta la incertidumbre sobre si se trató de una precaución o de una lesión que podría afectar su participación en el Mundial.
En un calendario tan ajustado, cualquier detalle físico puede marcar la diferencia, especialmente en un jugador con la carga competitiva del argentino.
Se espera que Inter Miami o la selección argentina informen en breve sobre el estado de Messi, en un momento clave previo al Mundial 2026.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Inter Miami remonta con show de Suárez