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Croacia reacciona, vence a Ghana y avanza con dramatismo
Croacia derrotó a Ghana y avanzó a 16avos del Mundial 2026 tras una remontada clave liderada por Luka Modric.
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Croacia reacciona, vence a Ghana y avanza con dramatismo

Publicado el27/06/2026 a las 14:25

Croacia sufrió, reaccionó y terminó celebrando.

El conjunto balcánico derrotó 2-1 a Ghana en un partido cargado de tensión y logró meterse en los dieciseisavos de final tras un cierre lleno de giros en el Grupo L.

El equipo europeo pasó de estar eliminado a clasificar en cuestión de minutos.

Ghana golpea y pone en jaque a Croacia

Foto: EFE. Croacia reacciona, vence a Ghana y avanza con dramatismo

El segundo tiempo cambió todo.

Ghana elevó su intensidad, aprovechó los espacios y logró el empate con una acción a balón parado que desató el nerviosismo en Croacia.

Por momentos, parecía el final.

Modric toma el control y lidera la reacción

Mundial - Croacia
Foto: EFE. Croacia reacciona, vence a Ghana y avanza con dramatismo

Cuando más lo necesitaban, apareció Luka Modric.

El capitán se adueñó del ritmo del partido y comandó la reacción croata con su experiencia, precisión y liderazgo en los momentos decisivos.

El veterano marcó el camino.

El balón parado, clave para la remontada

Mundial - Croacia
Foto: EFE. Croacia reacciona, vence a Ghana y avanza con dramatismo

Croacia encontró la solución en una fórmula conocida.

Un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Modric terminó en el gol de Vlasic, que devolvió la ventaja y cambió el destino del partido.

Ghana clasifica, pero sufre hasta el final

Foto: EFE

A pesar de la derrota, Ghana logró avanzar.

El equipo africano terminó como uno de los mejores terceros, aunque no pudo sostener el resultado cuando tenía contra las cuerdas a su rival.

La clasificación llegó con angustia.

Croacia sobrevive y se mete en octavos con carácter

Mundial
Foto: EFE

El triunfo dejó a Croacia en el segundo lugar del grupo.

Después de un partido irregular, el equipo balcánico mostró carácter para reaccionar a tiempo y evitar una eliminación que parecía inminente.

Sigue con vida.

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