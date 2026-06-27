Croacia reacciona, vence a Ghana y avanza con dramatismo
Publicado el27/06/2026 a las 14:25
Croacia sufrió, reaccionó y terminó celebrando.
El conjunto balcánico derrotó 2-1 a Ghana en un partido cargado de tensión y logró meterse en los dieciseisavos de final tras un cierre lleno de giros en el Grupo L.
El equipo europeo pasó de estar eliminado a clasificar en cuestión de minutos.
Ghana golpea y pone en jaque a Croacia
El segundo tiempo cambió todo.
Ghana elevó su intensidad, aprovechó los espacios y logró el empate con una acción a balón parado que desató el nerviosismo en Croacia.
Por momentos, parecía el final.
Modric toma el control y lidera la reacción
Cuando más lo necesitaban, apareció Luka Modric.
El capitán se adueñó del ritmo del partido y comandó la reacción croata con su experiencia, precisión y liderazgo en los momentos decisivos.
El veterano marcó el camino.
El balón parado, clave para la remontada
Croacia encontró la solución en una fórmula conocida.
Un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Modric terminó en el gol de Vlasic, que devolvió la ventaja y cambió el destino del partido.
Ghana clasifica, pero sufre hasta el final
A pesar de la derrota, Ghana logró avanzar.
El equipo africano terminó como uno de los mejores terceros, aunque no pudo sostener el resultado cuando tenía contra las cuerdas a su rival.
La clasificación llegó con angustia.
Croacia sobrevive y se mete en octavos con carácter
El triunfo dejó a Croacia en el segundo lugar del grupo.
Después de un partido irregular, el equipo balcánico mostró carácter para reaccionar a tiempo y evitar una eliminación que parecía inminente.
Sigue con vida.
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