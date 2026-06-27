Croacia reacciona, vence a Ghana y avanza con dramatismo

Croacia derrotó a Ghana y avanzó a 16avos del Mundial 2026 tras una remontada clave liderada por Luka Modric.

Croacia sufrió, reaccionó y terminó celebrando. El conjunto balcánico derrotó 2-1 a Ghana en un partido cargado de tensión y logró meterse en los dieciseisavos de final tras un cierre lleno de giros en el Grupo L. El equipo europeo pasó de estar eliminado a clasificar en cuestión de minutos. Ghana golpea y pone en jaque a Croacia El segundo tiempo cambió todo. Ghana elevó su intensidad, aprovechó los espacios y logró el empate con una acción a balón parado que desató el nerviosismo en Croacia. Por momentos, parecía el final. Modric toma el control y lidera la reacción

Cuando más lo necesitaban, apareció Luka Modric. El capitán se adueñó del ritmo del partido y comandó la reacción croata con su experiencia, precisión y liderazgo en los momentos decisivos. El veterano marcó el camino. El balón parado, clave para la remontada Croacia encontró la solución en una fórmula conocida. Un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Modric terminó en el gol de Vlasic, que devolvió la ventaja y cambió el destino del partido. Ghana clasifica, pero sufre hasta el final A pesar de la derrota, Ghana logró avanzar.