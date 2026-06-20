Cristiano rompe el silencio tras las críticas a Portugal en el Mundial
Publicado el19/06/2026 a las 18:59
La selección de Portugal vive días de intenso debate tras su empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Las críticas por el rendimiento colectivo y las dudas sobre el funcionamiento del equipo han generado un ambiente de presión alrededor del conjunto dirigido por Roberto Martínez.
En medio de ese escenario, Cristiano Ronaldo decidió enviar un mensaje público para reforzar la unidad dentro del vestuario.
Cristiano llama a la unión
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A través de sus redes sociales, el capitán portugués compartió una fotografía junto a varios compañeros de selección acompañada por una breve frase:
“Siempre unidos”.
Horas más tarde, Ronaldo publicó otro mensaje relacionado con su trayectoria internacional.
“Enfócate en lo que puedes controlar”, escribió el delantero, en una clara señal de respaldo al grupo y de respuesta a las críticas que han surgido tras el debut mundialista.
El empate genera cuestionamientos
Portugal no logró pasar del empate ante República Democrática del Congo en su estreno mundialista, resultado que provocó cuestionamientos entre aficionados y medios de comunicación.
La actuación de Cristiano Ronaldo también fue analizada con detalle. El delantero disputó los 90 minutos, participó activamente en el juego, pero no logró registrar disparos a portería.
Las palabras de João Neves generan debate
El mediocampista João Neves también se convirtió en protagonista tras unas declaraciones sobre la figura de Ronaldo dentro del equipo.
“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero ahora es un compañero más que viene a ayudar”, señaló el jugador.
Sus comentarios provocaron múltiples interpretaciones en Portugal, donde algunos los vieron como una muestra de normalidad dentro del grupo y otros como una señal de que el peso de Ronaldo ya no es el mismo de años anteriores.
Roberto Martínez sale en defensa de su capitán
Ante las críticas, el seleccionador Roberto Martínez defendió públicamente a su máxima figura.
Cuando fue cuestionado sobre la decisión de mantener a Cristiano en el campo durante todo el partido, respondió de forma contundente:
“No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles”.
Portugal busca reaccionar
Pese al ruido generado tras el empate, dentro de la concentración portuguesa el mensaje es claro: mantener la calma y enfocarse en los próximos compromisos.
Con Cristiano liderando el vestuario y Roberto Martínez respaldando a su capitán, Portugal intentará recuperar terreno en la fase de grupos y demostrar por qué llegó al Mundial 2026 como una de las selecciones candidatas a pelear por el título.
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