Cristiano rompe el silencio tras las críticas a Portugal en el Mundial

La selección de Portugal vive días de intenso debate tras su empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Las críticas por el rendimiento colectivo y las dudas sobre el funcionamiento del equipo han generado un ambiente de presión alrededor del conjunto dirigido por Roberto Martínez.

En medio de ese escenario, Cristiano Ronaldo decidió enviar un mensaje público para reforzar la unidad dentro del vestuario.

Cristiano llama a la unión

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A través de sus redes sociales, el capitán portugués compartió una fotografía junto a varios compañeros de selección acompañada por una breve frase:

“Siempre unidos”.

Horas más tarde, Ronaldo publicó otro mensaje relacionado con su trayectoria internacional.

“Enfócate en lo que puedes controlar”, escribió el delantero, en una clara señal de respaldo al grupo y de respuesta a las críticas que han surgido tras el debut mundialista.

El empate genera cuestionamientos