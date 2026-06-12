Cristiano Ronaldo parte «bien» y con esperanza hacia el Mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo aseguró que llega en buenas condiciones físicas y con la ilusión intacta de ayudar a Portugal a realizar una gran Copa del Mundo.

El capitán portugués habló antes de partir hacia Estados Unidos junto al resto de la delegación lusa y destacó el potencial de la generación que liderará en lo que será su sexta participación mundialista.

Cristiano mantiene la esperanza

Aunque evitó hacer promesas sobre una posible conquista del título, el delantero portugués reconoció que Portugal tiene argumentos para competir por el campeonato.

«Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena y creo que va a dar muchas alegrías a los portugueses», señaló Ronaldo.

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de conquistar el único gran trofeo que falta en su carrera, respondió con cautela.

«Creo que sí, pero va a depender de muchos factores», afirmó.

Llega en buenas condiciones

El futbolista de 41 años aseguró que afronta la Copa del Mundo con optimismo y preparado físicamente para el desafío.