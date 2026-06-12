Cristiano Ronaldo parte «bien» y con esperanza hacia el Mundial
Publicado el12/06/2026 a las 07:29
A pocos días del inicio del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo aseguró que llega en buenas condiciones físicas y con la ilusión intacta de ayudar a Portugal a realizar una gran Copa del Mundo.
El capitán portugués habló antes de partir hacia Estados Unidos junto al resto de la delegación lusa y destacó el potencial de la generación que liderará en lo que será su sexta participación mundialista.
Cristiano mantiene la esperanza
Aunque evitó hacer promesas sobre una posible conquista del título, el delantero portugués reconoció que Portugal tiene argumentos para competir por el campeonato.
«Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena y creo que va a dar muchas alegrías a los portugueses», señaló Ronaldo.
Cuando fue consultado sobre la posibilidad de conquistar el único gran trofeo que falta en su carrera, respondió con cautela.
«Creo que sí, pero va a depender de muchos factores», afirmó.
Llega en buenas condiciones
El futbolista de 41 años aseguró que afronta la Copa del Mundo con optimismo y preparado físicamente para el desafío.
«Voy físicamente bien, con bastante alegría y mucha esperanza», comentó.
Ronaldo también destacó el trabajo realizado durante la preparación, aunque reconoció que los amistosos previos dejaron aspectos por mejorar.
Portugal apunta alto
La selección dirigida por Roberto Martínez debutará el próximo 17 de junio ante Democratic Republic of the Congo.
Portugal comparte el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistan y República Democrática del Congo.
Para Cristiano, la verdadera prueba comenzará cuando avance el torneo y aparezcan el desgaste físico y la presión de los partidos decisivos.
«Cuando empiece el cansancio físico y psicológico veremos a los verdaderos campeones», concluyó.
Portugal llegará al Mundial 2026 como una de las selecciones candidatas a pelear por el título y con Cristiano Ronaldo buscando cerrar su histórica carrera internacional con el trofeo más deseado
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