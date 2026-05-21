Cristiano Ronaldo campeón con Al Nassr

Cristiano Ronaldo finalmente logró consagrarse campeón de la Saudi Pro League con Al Nassr, cerrando la temporada con un doblete en la victoria 4-1 ante Damac.

El delantero portugués celebró con emoción un título que se le había escapado anteriormente.

El campeonato representa un logro clave para Ronaldo en Arabia Saudita, consolidando su impacto en el club desde su llegada.

Un título que se definió en la última jornada

Al Nassr llegó a la última fecha con ventaja en la tabla.

Necesitaba ganar para asegurar el campeonato sin depender de otros resultados.