Cristiano Ronaldo campeón con Al Nassr
Publicado el21/05/2026 a las 11:29
Cristiano Ronaldo finalmente logró consagrarse campeón de la Saudi Pro League con Al Nassr, cerrando la temporada con un doblete en la victoria 4-1 ante Damac.
El delantero portugués celebró con emoción un título que se le había escapado anteriormente.
El campeonato representa un logro clave para Ronaldo en Arabia Saudita, consolidando su impacto en el club desde su llegada.
Un título que se definió en la última jornada
Al Nassr llegó a la última fecha con ventaja en la tabla.
Necesitaba ganar para asegurar el campeonato sin depender de otros resultados.
La victoria ante Damac le permitió confirmar el título.
Cristiano apareció en el momento clave
El portugués marcó dos goles en el partido decisivo.
Primero anotó con un tiro libre que superó la barrera.
Después amplió la ventaja tras recibir un pase dentro del área.
Partido con tensión y reacción rival
El encuentro tuvo momentos de incertidumbre.
Damac logró descontar mediante un penal.
Sin embargo, Al Nassr mantuvo el control y aseguró la victoria.
Segundo título con el club
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Este es el segundo trofeo de Cristiano con Al Nassr.
El primero había sido la Copa de Campeones Árabe en 2023.
La liga era uno de los objetivos principales pendientes.
Temporada con altibajos
Ronaldo vivió momentos complejos durante el año.
Hubo críticas hacia la dirigencia y cuestionamientos sobre el entorno competitivo.
También se ausentó en algunos partidos como forma de protesta.
Números importantes en la campaña
El delantero cerró la temporada con 28 goles.
Terminó entre los máximos anotadores del torneo.
Sigue acercándose a la marca de 1000 goles en su carrera.
Emoción tras conseguir el objetivo
Tras el pitazo final, Ronaldo mostró su emoción.
Las imágenes lo captaron visiblemente conmovido.
El título llega después de haber estado cerca en jornadas anteriores.
Cristiano Ronaldo buscará mantener su nivel y seguir ampliando su legado en el futbol internacional.
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