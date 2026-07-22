Crean campaña en GoFundMe para apoyar a la familia de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo Mauro

Campaña en GoFundMe para Aylín Mujica

Apoyo para la familia

Supera 25 mil dólares

La familia de Aylín Mujica enfrenta uno de los momentos más difíciles tras el fallecimiento de Mauro Menéndez, su hijo mayor.

Mientras atraviesan el duelo, amigos y allegados impulsaron una campaña en GoFundMe para brindar apoyo económico inmediato.

La iniciativa busca ayudar con los gastos derivados del funeral y aliviar parte de la carga financiera de la familia.

Hasta ahora, la recaudación supera los 25 mil dólares gracias a las donaciones de personas que conocieron al joven artista.

La campaña destaca el legado de Mauro Menéndez

En la descripción de GoFundMe, Mauro es recordado como un artista que dejó huella dentro de la música electrónica.

Con el nombre artístico MAAHEZ, desarrolló una carrera como DJ y productor de indie dance, house y tech house.

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«Mauro Menéndez, conocido por muchos como MAAHEZ, era un querido amigo, hijo y artista visionario cuya pasión por la música trajo alegría y unidad a innumerables personas», señala el texto.

También destaca que «su sonrisa contagia y su espíritu acogedor hicieron que la gente se sintiera vista e inspirada».