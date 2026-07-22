Crean campaña en GoFundMe para apoyar a la familia de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo Mauro
Publicado el22/07/2026 a las 08:47
- Campaña en GoFundMe para Aylín Mujica
- Apoyo para la familia
- Supera 25 mil dólares
La familia de Aylín Mujica enfrenta uno de los momentos más difíciles tras el fallecimiento de Mauro Menéndez, su hijo mayor.
Mientras atraviesan el duelo, amigos y allegados impulsaron una campaña en GoFundMe para brindar apoyo económico inmediato.
La iniciativa busca ayudar con los gastos derivados del funeral y aliviar parte de la carga financiera de la familia.
Hasta ahora, la recaudación supera los 25 mil dólares gracias a las donaciones de personas que conocieron al joven artista.
La campaña destaca el legado de Mauro Menéndez
En la descripción de GoFundMe, Mauro es recordado como un artista que dejó huella dentro de la música electrónica.
Con el nombre artístico MAAHEZ, desarrolló una carrera como DJ y productor de indie dance, house y tech house.
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«Mauro Menéndez, conocido por muchos como MAAHEZ, era un querido amigo, hijo y artista visionario cuya pasión por la música trajo alegría y unidad a innumerables personas», señala el texto.
También destaca que «su sonrisa contagia y su espíritu acogedor hicieron que la gente se sintiera vista e inspirada».
Las donaciones cubrirán los gastos del funeral
Los organizadores explicaron que el dinero reunido será entregado directamente a la familia de Mauro Menéndez.
El objetivo es cubrir los costos funerarios y brindar apoyo mientras sus seres queridos enfrentan este difícil proceso.
«Cada donación irá directamente a la familia de Mauro para ayudar a cubrir los costos del funeral y proporcionar apoyo inmediato mientras lloran y se curan», indica la campaña.
Además, agregan que buscan reducir la preocupación económica para que la familia pueda concentrarse en despedirlo.
La solidaridad sigue creciendo en redes sociales
La campaña ha recibido respaldo de seguidores, amigos y personas que conocieron el trabajo del joven productor.
Violeta, hija de Aylín Mujica, compartió el enlace de GoFundMe en su cuenta de Instagram para ampliar su difusión.
Las aportaciones continúan aumentando junto con los mensajes de apoyo dirigidos a la actriz y a toda su familia.
Mientras permanece abierta la recaudación, la iniciativa también se ha convertido en un homenaje colectivo al legado de Mauro Menéndez.