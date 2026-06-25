Costa de Marfil vence a Curaçao y avanza a 16avos

Costa de Marfil cumplió con autoridad y escribió una página histórica. Venció a Curaçao sin mayores sobresaltos y aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo africano logra por primera vez avanzar a una fase eliminatoria en la Copa del Mundo y lo hace con una de sus figuras en gran nivel.

Pépé marca el camino desde el inicio

El partido se definió temprano.

Nicolas Pépé abrió el marcador en los primeros minutos tras una jugada bien construida dentro del área, aprovechando errores defensivos de Curaçao.

Un gol que dio tranquilidad inmediata.

Costa de Marfil controló el partido

Con la ventaja, el equipo africano manejó los tiempos.