Costa de Marfil vence a Curaçao y avanza a 16avos
Publicado el25/06/2026 a las 13:44
Costa de Marfil cumplió con autoridad y escribió una página histórica. Venció a Curaçao sin mayores sobresaltos y aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El equipo africano logra por primera vez avanzar a una fase eliminatoria en la Copa del Mundo y lo hace con una de sus figuras en gran nivel.
Pépé marca el camino desde el inicio
El partido se definió temprano.
Nicolas Pépé abrió el marcador en los primeros minutos tras una jugada bien construida dentro del área, aprovechando errores defensivos de Curaçao.
Un gol que dio tranquilidad inmediata.
Costa de Marfil controló el partido
Con la ventaja, el equipo africano manejó los tiempos.
Tuvo mayor posesión, generó las ocasiones más claras y nunca sufrió realmente ante un rival que intentó competir, pero sin eficacia en los metros finales.
El dominio fue claro.
El doblete de Pépé sentenció el triunfo
La figura volvió a aparecer en el momento justo.
Pépé marcó su segundo gol en el complemento y terminó de cerrar el partido, asegurando la victoria y la clasificación sin sobresaltos.
Una actuación determinante.
Curaçao se despide con dignidad
El equipo caribeño dejó una buena imagen.
Aunque no logró el resultado, compitió con intensidad y se va del torneo mostrando carácter en su primera participación mundialista.
Costa de Marfil logra una clasificación histórica
El pitazo final confirmó el logro.
Costa de Marfil avanzó por primera vez a una ronda eliminatoria del Mundial, asegurando el segundo lugar del grupo y un lugar entre los mejores.
“Costa de Marfil avanza, por primera vez, a una ronda eliminatoria del Mundial”
Ahora enfrentará a un rival de máxima exigencia en la siguiente fase.
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