Corte Suprema podría revisar leyes electorales en Arkansas y Texas
Publicado el21/06/2026 a las 07:10
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La Corte Suprema de Estados Unidos podría ampliar su agenda sobre temas electorales en los próximos meses.
Por qué importa: Los magistrados analizan varias disputas relacionadas con reglas de votación que enfrentan a republicanos, demócratas y grupos defensores del derecho al voto.
Las decisiones sobre estos casos podrían influir en futuras elecciones y definir hasta dónde pueden llegar los estados para regular el acceso al voto.
Corte Suprema analiza nuevas disputas electorales
Supreme Court faces new wave of cases over state election laws – USA TODAY https://t.co/IRckyDuEKz
— Amandasatiro (@Amandasatiro07) June 21, 2026
Actualmente, los jueces estudian apelaciones relacionadas con leyes de Arkansas, Texas, Arizona y Pensilvania.
En los próximos días, decidirán si aceptan revisar algunos de estos casos, según USA Today.
Si lo hacen, las audiencias probablemente se llevarían a cabo durante el próximo período judicial que comienza en octubre.
Las decisiones finales llegarían después de las elecciones de mitad de mandato.
Arkansas y Texas enfrentan impugnaciones por asistencia a votantes
Uno de los casos pendientes proviene de Arkansas.
Un grupo latino de defensa de los derechos civiles impugna una ley estatal que limita la ayuda que una persona puede brindar a los votantes.
La norma convierte en delito que cualquier persona que no sea funcionario electoral ayude a más de seis votantes a emitir su voto.
Funcionarios estatales sostienen que la medida evita que los llamados «asistentes profesionales» se aprovechen de una ley federal de derechos civiles.
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Esa legislación permite que los votantes reciban ayuda debido a dificultades con el idioma inglés u otros problemas.
Arkansas United, organización que apoya a inmigrantes, asegura que la restricción dificulta atender todas las solicitudes de asistencia para votar.
Un juez federal falló inicialmente contra el estado. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones revocó esa decisión.
Ese tribunal determinó que la Ley de Derechos Electorales solo puede ser aplicada por el gobierno federal y no mediante demandas de votantes o grupos privados.
Texas enfrenta una disputa similar.
Varios grupos defensores del derecho al voto cuestionan una ley estatal relacionada con el voto por correo.
La legislación de «integridad electoral», aprobada en 2020, establece que pagar a una persona para ayudar a un votante a emitir una boleta por correo constituye un delito.
Pensilvania mantiene la atención sobre las boletas por correo
Otro caso que podría llegar a la Corte Suprema involucra las reglas de votación por correo en Pensilvania.
Durante años, las autoridades electorales descartaron miles de boletas enviadas por correo que contenían fechas incorrectas en los sobres de devolución.
Esa práctica cambió después de varios fallos judiciales.
El año pasado, un tribunal de apelaciones concluyó que el requisito de la fecha ayuda a prevenir fraude electoral únicamente en circunstancias «extremadamente raras».
Según esa decisión, ese beneficio no justifica invalidar boletas consideradas válidas.
Los republicanos apelaron el fallo.
Argumentan que si un tribunal puede declarar inconstitucional una regla tan limitada, entonces ninguna norma electoral estaría protegida frente a futuras revisiones judiciales federales.
La decisión podría afectar futuras disputas electorales
Los demócratas sostienen que la exigencia de la fecha ya no cumple su propósito original.
Explican que la regla fue creada en la década de 1940 para verificar si una boleta recibida después de la elección había sido enviada antes del cierre de las urnas.
Actualmente, Pensilvania exige que las boletas por correo lleguen antes del día de la elección.
Por esa razón, consideran que el requisito perdió utilidad práctica.
El resultado del caso podría tener consecuencias políticas importantes.
Los votantes demócratas suelen utilizar el voto por correo con mayor frecuencia que los republicanos.
Por ello, podrían beneficiarse en futuras elecciones si la Corte Suprema decide no intervenir.
Mientras tanto, los magistrados también estudian una petición de la administración Trump relacionada con normas de registro de votantes en Arizona que tribunales inferiores consideraron restrictivas.
La expectativa ahora está puesta en la decisión de la Corte Suprema sobre cuáles de estos casos revisará durante su próximo período de sesiones.