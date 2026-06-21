Corte Suprema podría revisar leyes electorales en Arkansas y Texas

Corte revisa reglas electorales

Disputa por voto asistido

Pensilvania divide a partidos

La Corte Suprema de Estados Unidos podría ampliar su agenda sobre temas electorales en los próximos meses.

Por qué importa: Los magistrados analizan varias disputas relacionadas con reglas de votación que enfrentan a republicanos, demócratas y grupos defensores del derecho al voto.

Las decisiones sobre estos casos podrían influir en futuras elecciones y definir hasta dónde pueden llegar los estados para regular el acceso al voto.

Corte Suprema analiza nuevas disputas electorales

Supreme Court faces new wave of cases over state election laws – USA TODAY https://t.co/IRckyDuEKz — Amandasatiro (@Amandasatiro07) June 21, 2026

Actualmente, los jueces estudian apelaciones relacionadas con leyes de Arkansas, Texas, Arizona y Pensilvania.

En los próximos días, decidirán si aceptan revisar algunos de estos casos, según USA Today.

Si lo hacen, las audiencias probablemente se llevarían a cabo durante el próximo período judicial que comienza en octubre.

Las decisiones finales llegarían después de las elecciones de mitad de mandato.