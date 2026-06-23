Corte Suprema rechaza demanda de rastafari al que le cortaron su cabello en prisión

Corte falla contra rastafari

Cortaron rastas en prisión

Rechazan indemnización por daños

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes en contra de un devoto rastafari que buscaba una indemnización después de que funcionarios penitenciarios de Louisiana le cortaran las rastas, pese a que él argumentó que la acción violó sus derechos religiosos.

La decisión, adoptada por 6 votos contra 3, determinó que Damon Landor no puede reclamar daños y perjuicios bajo la Ley sobre Uso Religioso de la Tierra y Personas Institucionalizadas (RLUIPA, por sus siglas en inglés).

El fallo dividió al tribunal según líneas ideológicas, con los jueces conservadores formando la mayoría y los liberales expresando su desacuerdo.

El caso llamó la atención porque representa una de las pocas ocasiones recientes en que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, rechazó un reclamo basado en la libertad religiosa.

En los últimos años, el tribunal ha respaldado repetidamente demandas similares presentadas por grupos religiosos, principalmente cristianos.

Los Guardias ignoraron una orden judicial

Los hechos ocurrieron en 2020 en el Centro Correccional Raymond Laborde, donde Landor fue trasladado mientras cumplía una condena de cinco meses por posesión de drogas.

Según los documentos judiciales, los agentes penitenciarios esposaron a Landor a una silla y le afeitaron la cabeza a pesar de sus protestas.

Minutos antes, el recluso les había mostrado una copia de una decisión judicial vinculante que establecía que obligar a un rastafari a cortarse las rastas constituía una violación de sus derechos religiosos.

De acuerdo con el expediente, los guardias habrían tirado ese documento a la basura antes de inmovilizarlo y proceder a cortarle el cabello.

Las rastas de Landor llegaban hasta las rodillas y habían crecido durante casi dos décadas.

El hombre había realizado previamente un compromiso religioso conocido como el voto nazareo, que le impedía cortarse el cabello. Antes de llegar a Raymond Laborde, había permanecido en otros dos centros penitenciarios sin enfrentar problemas relacionados con su apariencia religiosa.