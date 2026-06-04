Corte frena deportación de Karla Toledo tras polémico arresto de ICE

ICE arresta beneficiaria DACA

Denuncia abuso de ICE

Crece preocupación entre dreamers

La detención de la influencer mexicana Karla Toledo en Arizona ha generado preocupación entre la comunidad latina y organizaciones defensoras de migrantes.

La mexicana, conocida en redes sociales como “Karlangas”, asegura que los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se han convertido en un objetivo de las autoridades migratorias.

“Sin duda, los DACA estamos en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Temo que seamos un nuevo blanco para incrementar sus cifras de deportaciones”, dijo Toledo en una entrevista con EFE.

Por qué importa: El caso refleja el aumento de arrestos de jóvenes protegidos por DACA durante la Administración del presidente Donald Trump, pese a que cuentan con este beneficio migratorio.

Karla Toledo denuncia abusos tras arresto

🔴 La influencer sonorense Karla Toledo, conocida como ‘Karlangas’, fue detenida por agentes de ICE en Tucson, Arizona, y enfrenta una audiencia que podría derivar en su deportación, a pesar de contar con protección del programa DACA. Más información: https://t.co/LE6yPORXQT… pic.twitter.com/Q28RxZvSal — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) June 3, 2026

Toledo, originaria de Sonora, fue detenida por agentes de ICE el pasado 18 de mayo en Tucson.

Posteriormente fue trasladada a un centro de detención migratoria y enfrentó una audiencia relacionada con una posible deportación.

Sin embargo, una corte de inmigración desestimó este miércoles el caso en su contra.

La controversia aumentó después de que circularan imágenes donde se observa a agentes de ICE entrando de forma violenta a su vivienda en Tucson.

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Activistas y miembros de la comunidad latina realizaron protestas para exigir su liberación.

La mexicana llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas un año de edad.

Además de su presencia en redes sociales, trabaja con organizaciones defensoras de migrantes.

Toledo permaneció varios días detenida en el Centro de Detenciones de Eloy.

Según explicó, la presión comunitaria contribuyó a que pudiera salir del centro.