Corte frena deportación de Karla Toledo tras polémico arresto de ICE
Publicado el03/06/2026 a las 15:08
- ICE arresta beneficiaria DACA
- Denuncia abuso de ICE
- Crece preocupación entre dreamers
La detención de la influencer mexicana Karla Toledo en Arizona ha generado preocupación entre la comunidad latina y organizaciones defensoras de migrantes.
La mexicana, conocida en redes sociales como “Karlangas”, asegura que los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se han convertido en un objetivo de las autoridades migratorias.
“Sin duda, los DACA estamos en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Temo que seamos un nuevo blanco para incrementar sus cifras de deportaciones”, dijo Toledo en una entrevista con EFE.
Por qué importa: El caso refleja el aumento de arrestos de jóvenes protegidos por DACA durante la Administración del presidente Donald Trump, pese a que cuentan con este beneficio migratorio.
Karla Toledo denuncia abusos tras arresto
🔴 La influencer sonorense Karla Toledo, conocida como ‘Karlangas’, fue detenida por agentes de ICE en Tucson, Arizona, y enfrenta una audiencia que podría derivar en su deportación, a pesar de contar con protección del programa DACA.
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— Proyecto Puente (@ProyectoPuente) June 3, 2026
Toledo, originaria de Sonora, fue detenida por agentes de ICE el pasado 18 de mayo en Tucson.
Posteriormente fue trasladada a un centro de detención migratoria y enfrentó una audiencia relacionada con una posible deportación.
Sin embargo, una corte de inmigración desestimó este miércoles el caso en su contra.
La controversia aumentó después de que circularan imágenes donde se observa a agentes de ICE entrando de forma violenta a su vivienda en Tucson.
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Activistas y miembros de la comunidad latina realizaron protestas para exigir su liberación.
La mexicana llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas un año de edad.
Además de su presencia en redes sociales, trabaja con organizaciones defensoras de migrantes.
Toledo permaneció varios días detenida en el Centro de Detenciones de Eloy.
Según explicó, la presión comunitaria contribuyó a que pudiera salir del centro.
Karla Toledo acusa violaciones a sus derechos
🚨🇺🇸 La influencer mexicana Karla Toledo fue detenida en Arizona por ICE; su caso reaviva el debate sobre los beneficiarios de DACA en EUA. https://t.co/9k2oSrqUVR pic.twitter.com/ZP7phh1IxO
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La influencer sostiene que durante el operativo fueron vulnerados sus derechos civiles.
“Sin duda mis derechos civiles fueron violados, entraron a mi casa sin una orden de arresto, y me detuvieron a pesar de que les dije que tenía DACA”, denunció.
Por su parte, ICE defendió la detención mediante un comunicado.
La agencia aseguró que Toledo habría agredido a un agente y señaló que los oficiales se encontraban en el lugar buscando a otra persona.
También afirmó que la mexicana ingresó irregularmente a Estados Unidos el 12 de octubre de 2024.
Toledo rechazó esas acusaciones.
“Es mentira, yo nunca ataqué a ningún agente, sí les grité, pero creo que cualquier persona hubiera reaccionado igual si ven agentes de ICE entrando a tu hogar sin presentar una orden legal”, afirmó.
La joven explicó que salió del país en 2024 para visitar la tumba de su padre en Sonora.
También aseguró que contaba con un permiso otorgado por el propio gobierno federal para realizar ese viaje.
Los dreamers enfrentan un panorama incierto
El programa DACA fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.
Su objetivo era proteger de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
Actualmente el programa permanece cerrado para nuevos solicitantes.
Quienes ya cuentan con el beneficio deben renovarlo cada dos años.
Los beneficiarios de DACA forman parte del grupo conocido como “dreamers” o “soñadores”.
De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025 fueron arrestados 261 beneficiarios de DACA y 86 fueron deportados por ICE.
La Administración Trump sostiene que DACA no otorga un estatus legal en Estados Unidos y constituye una medida de discreción procesal.
Durante su permanencia en el centro de detención, Toledo aseguró haber observado problemas relacionados con la falta de información legal para los migrantes.
“Dentro del centro de detenciones ayudé a varios con traducciones, no entendían sus derechos y tampoco sabían que pueden negarse a firmar una deportación”, relató.
El caso de Toledo se suma al de otros inmigrantes que llegaron al país siendo niños.
Entre ellos figura Guillermo Aguilar, un empresario mexicano deportado después de vivir casi cuatro décadas en Estados Unidos.
Según las cifras más recientes del DHS, cerca de 537.000 migrantes contaban con protección DACA hasta septiembre de 2024.
Para septiembre de 2025, ese número había descendido a 32.000 beneficiarios.