La Cámara de Representantes aprueba una medida para limitar la ofensiva de Trump contra Irán
Publicado el03/06/2026 a las 14:38
- Cámara aprueba resolución simbólica
- Revés político para Trump
- Senado decidirá próximo paso
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución impulsada por los demócratas que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.
La iniciativa representa la primera votación aprobada en la Cámara relacionada con la guerra de Irán y supone un revés político para la Casa Blanca, aunque todavía enfrenta varios obstáculos antes de convertirse en una medida efectiva.
La Cámara aprueba una resolución contra la ofensiva
La Cámara Baja de EEUU aprueba una medida simbólica para frenar la guerra de Trump en Irán. https://t.co/zY6eAofnyp
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Segun EFE, La resolución fue aprobada con una votación de 215 votos a favor y 208 en contra.
Cuatro legisladores republicanos se unieron a los demócratas para respaldar la iniciativa.
Los republicanos que votaron a favor fueron Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Tom Barrett, de Michigan, y Warren Davidson, de Ohio.
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La medida tiene carácter simbólico y busca limitar la continuación de las acciones militares contra Irán sin la autorización expresa del Congreso.
Esta es la primera vez que la Cámara de Representantes aprueba una votación relacionada con la guerra de Irán.
La iniciativa se suma a una resolución similar que el Senado ya había avanzado a finales de mayo.
Republicanos se distancian de Trump
El respaldo de cuatro republicanos a la propuesta demócrata representa un cambio de postura dentro del partido.
Según el reporte, este movimiento surge en medio de críticas dirigidas al presidente Trump.
Las críticas están relacionadas con la aprobación de un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a aliados que fueron investigados durante la Administración de Joe Biden.
La votación refleja divisiones sobre el manejo de la política exterior y las facultades presidenciales en materia militar.
Aunque la mayoría republicana se mantuvo alineada con Trump, el apoyo de estos cuatro representantes permitió que la resolución obtuviera los votos necesarios para ser aprobada.
La decisión también supone uno de los mayores cuestionamientos legislativos a la ofensiva militar contra Irán desde que comenzó.
El Senado y Trump tienen la última palabra
A pesar de la aprobación en la Cámara de Representantes, la resolución todavía debe superar varias etapas.
El siguiente paso será su análisis y votación en el Senado.
Para avanzar, la medida necesitará obtener una mayoría suficiente en esa cámara.
Si supera ese filtro, la resolución será enviada a la Casa Blanca.
En ese escenario, Trump deberá decidir si la promulga o si ejerce su poder de veto.
La propuesta se fundamenta en la Ley de Poderes de Guerra de 1973.
Esa legislación establece que el Congreso debe autorizar la continuación de hostilidades militares prolongadas.
Los promotores de la resolución sostienen que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin contar con la aprobación del Poder Legislativo.
Por su parte, la Casa Blanca mantiene que el presidente actuó dentro de sus facultades constitucionales como comandante en jefe.
La resolución enfrenta ahora una prueba decisiva en el Senado y, en caso de avanzar, quedará en manos de Trump determinar si la iniciativa sigue adelante o queda bloqueada mediante un veto presidencial.