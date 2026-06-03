La Cámara de Representantes aprueba una medida para limitar la ofensiva de Trump contra Irán

Cámara aprueba resolución simbólica

Revés político para Trump

Senado decidirá próximo paso

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución impulsada por los demócratas que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

La iniciativa representa la primera votación aprobada en la Cámara relacionada con la guerra de Irán y supone un revés político para la Casa Blanca, aunque todavía enfrenta varios obstáculos antes de convertirse en una medida efectiva.

La Cámara aprueba una resolución contra la ofensiva

La Cámara Baja de EEUU aprueba una medida simbólica para frenar la guerra de Trump en Irán. https://t.co/zY6eAofnyp — Banca y Negocios (@bancaynegocios) June 3, 2026



Segun EFE, La resolución fue aprobada con una votación de 215 votos a favor y 208 en contra.

Cuatro legisladores republicanos se unieron a los demócratas para respaldar la iniciativa.

Los republicanos que votaron a favor fueron Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Tom Barrett, de Michigan, y Warren Davidson, de Ohio.

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La medida tiene carácter simbólico y busca limitar la continuación de las acciones militares contra Irán sin la autorización expresa del Congreso.

Esta es la primera vez que la Cámara de Representantes aprueba una votación relacionada con la guerra de Irán.

La iniciativa se suma a una resolución similar que el Senado ya había avanzado a finales de mayo.