¡Corea del Sur remonta en su debut Mundialista!

Corea del Sur protagonizó una de las remontadas más intensas del Mundial 2026 al vencer a República Checa en un partido que se definió en los minutos finales.

El resultado posiciona a Corea como un equipo competitivo en su grupo y demuestra su capacidad de reacción en escenarios adversos.

República Checa golpea primero, pero Corea responde

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo, aunque con mayor posesión para el conjunto asiático.

República Checa logró adelantarse en el marcador con un gol de Krejci tras una jugada a balón parado, una de sus principales fortalezas durante el partido.

El tanto cambió el ritmo del juego, obligando a Corea del Sur a asumir más riesgos en ataque en busca del empate.

Corea del Sur reacciona con goles decisivos

La respuesta coreana llegó en el segundo tiempo con una jugada de calidad individual.