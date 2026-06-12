¡Corea del Sur remonta en su debut Mundialista!
Publicado el11/06/2026 a las 19:03
Corea del Sur protagonizó una de las remontadas más intensas del Mundial 2026 al vencer a República Checa en un partido que se definió en los minutos finales.
El resultado posiciona a Corea como un equipo competitivo en su grupo y demuestra su capacidad de reacción en escenarios adversos.
República Checa golpea primero, pero Corea responde
El encuentro comenzó con un desarrollo parejo, aunque con mayor posesión para el conjunto asiático.
República Checa logró adelantarse en el marcador con un gol de Krejci tras una jugada a balón parado, una de sus principales fortalezas durante el partido.
El tanto cambió el ritmo del juego, obligando a Corea del Sur a asumir más riesgos en ataque en busca del empate.
Corea del Sur reacciona con goles decisivos
La respuesta coreana llegó en el segundo tiempo con una jugada de calidad individual.
Hwang In-Beom igualó el marcador tras una acción ofensiva bien construida, devolviendo al equipo asiático al partido en un momento clave.
Minutos más tarde, cuando el encuentro parecía inclinarse hacia el empate, Oh Hyeon-gyu apareció para marcar el gol de la remontada, desatando la celebración del equipo y sus aficionados.
El tanto definitivo llegó tras una jugada precisa que reflejó la insistencia ofensiva de Corea durante el tramo final.
Un cierre intenso que confirma el triunfo coreano
En los últimos minutos, República Checa intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa ordenada y un equipo coreano que supo gestionar la ventaja.
Incluso en el tiempo añadido, los europeos no lograron generar opciones claras que cambiaran el resultado.
El partido cerró con un marcador favorable para Corea del Sur, que supo aprovechar sus momentos y sostener la ventaja en un cierre cargado de tensión.
Corea del Sur afrontará sus próximos partidos con confianza tras este triunfo, mientras que República Checa deberá reaccionar rápidamente para mantenerse con opciones en el grupo.
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