Corea del Sur fracasa en el Mundial y renuncia su técnico

Corea del Sur cerró su participación en el Mundial 2026 con una dura consecuencia: la renuncia de su entrenador, Hong Myung-Bo, menos de 24 horas después de la eliminación.

La salida del técnico refleja la magnitud del fracaso de una selección que llegaba con expectativas y terminó fuera en fase de grupos.

Eliminación que desató la crisis

El desenlace fue inevitable.

Corea del Sur quedó fuera tras no lograr meterse entre los mejores terceros, luego de una campaña irregular que terminó dependiendo de otros resultados.

La esperanza se desvaneció el sábado.

Un inicio prometedor que terminó en caída

El recorrido dejó más dudas que certezas.