Corea del Sur fracasa en el Mundial y renuncia su técnico
Publicado el28/06/2026 a las 14:05
Corea del Sur cerró su participación en el Mundial 2026 con una dura consecuencia: la renuncia de su entrenador, Hong Myung-Bo, menos de 24 horas después de la eliminación.
La salida del técnico refleja la magnitud del fracaso de una selección que llegaba con expectativas y terminó fuera en fase de grupos.
Eliminación que desató la crisis
El desenlace fue inevitable.
Corea del Sur quedó fuera tras no lograr meterse entre los mejores terceros, luego de una campaña irregular que terminó dependiendo de otros resultados.
La esperanza se desvaneció el sábado.
Un inicio prometedor que terminó en caída
El recorrido dejó más dudas que certezas.
El equipo comenzó bien con una victoria ante República Checa, pero luego sufrió derrotas consecutivas frente a México y Sudáfrica que marcaron su destino.
El golpe fue definitivo.
Hong Myung-Bo asume la responsabilidad
El técnico no dudó.
En una conferencia sin preguntas, anunció su renuncia y pidió disculpas a la afición, dejando claro que el fracaso recae completamente en su gestión.
“Hoy he decidido dejar mi cargo”, expresó en su comunicado.
Un proyecto que no cumplió expectativas
Las expectativas eran altas.
Corea del Sur buscaba repetir o superar lo hecho en 2022, cuando alcanzó fases eliminatorias, pero esta vez no logró sostener el nivel competitivo.
El rendimiento quedó lejos de lo esperado.
La Federación también reconoce el fracaso
El impacto fue institucional.
Desde la dirigencia también ofrecieron disculpas públicas, reconociendo que el equipo no estuvo a la altura del respaldo de la afición ni de las exigencias del torneo.
Se abre un proceso de reflexión.
Un nuevo ciclo por delante
El cambio es inmediato.
La salida de Hong marca el inicio de una nueva etapa para el fútbol coreano, que deberá reconstruirse tras una de sus campañas más decepcionantes en los últimos años.