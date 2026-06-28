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Corea del Sur fracasa en el Mundial y renuncia su técnico
Corea del Sur quedó eliminado del Mundial 2026 y su técnico Hong Myung-Bo renunció tras asumir el fracaso.
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Corea del Sur fracasa en el Mundial y renuncia su técnico

Publicado el28/06/2026 a las 14:05

Corea del Sur cerró su participación en el Mundial 2026 con una dura consecuencia: la renuncia de su entrenador, Hong Myung-Bo, menos de 24 horas después de la eliminación.

La salida del técnico refleja la magnitud del fracaso de una selección que llegaba con expectativas y terminó fuera en fase de grupos.

Eliminación que desató la crisis

FOTO: EFE. Corea del Sur fracasa en el Mundial y renuncia su técnico

El desenlace fue inevitable.

Corea del Sur quedó fuera tras no lograr meterse entre los mejores terceros, luego de una campaña irregular que terminó dependiendo de otros resultados.

La esperanza se desvaneció el sábado.

Un inicio prometedor que terminó en caída

Mundial - Corea del Sur
FOTO: EFE. Corea del Sur fracasa en el Mundial y renuncia su técnico

El recorrido dejó más dudas que certezas.

El equipo comenzó bien con una victoria ante República Checa, pero luego sufrió derrotas consecutivas frente a México y Sudáfrica que marcaron su destino.

El golpe fue definitivo.

Hong Myung-Bo asume la responsabilidad

FOTO: EFE

El técnico no dudó.

En una conferencia sin preguntas, anunció su renuncia y pidió disculpas a la afición, dejando claro que el fracaso recae completamente en su gestión.

“Hoy he decidido dejar mi cargo”, expresó en su comunicado.

Un proyecto que no cumplió expectativas

FOTO: EFE

Las expectativas eran altas.

Corea del Sur buscaba repetir o superar lo hecho en 2022, cuando alcanzó fases eliminatorias, pero esta vez no logró sostener el nivel competitivo.

El rendimiento quedó lejos de lo esperado.

La Federación también reconoce el fracaso

Mundial
FOTO: EFE

El impacto fue institucional.

Desde la dirigencia también ofrecieron disculpas públicas, reconociendo que el equipo no estuvo a la altura del respaldo de la afición ni de las exigencias del torneo.

Se abre un proceso de reflexión.

Un nuevo ciclo por delante

El cambio es inmediato.

La salida de Hong marca el inicio de una nueva etapa para el fútbol coreano, que deberá reconstruirse tras una de sus campañas más decepcionantes en los últimos años.

El futuro empieza ahora.

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