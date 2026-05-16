Protesta por control armas

Minnesota bloquea ley armas

Demócratas toman Congreso estatal La tensión política en Minnesota aumentó esta semana después de que un grupo de congresistas demócratas iniciara una sentada en el Congreso estatal. La protesta comenzó luego del rechazo a someter a votación un proyecto de ley sobre violencia armada. Control de armas desata protesta política Minnesota House Democrats are protesting, holding a sit-in inside the chambers. They’re pushing for a vote on gun safety measures demanding Speaker Lisa Demuth bring the bill to the floor for a vote. Demuth says she’s not blocking the bill, that they stalled in committees. @FOX9 pic.twitter.com/e6UozxY7nF — Chenue Her (@ChenueHer) May 15, 2026

La iniciativa incluía varias medidas de control de armas. Entre ellas, la prohibición de rifles de asalto, según la agencia Efe. Por ahora, la manifestación continuará al menos hasta este sábado, según medios locales. La protesta comenzó tras el bloqueo legislativo Minnesota Democratic lawmakers begin sit-in over gun violence protection bill – The Guardian https://t.co/RGIZTnyZw3 — O (@O19928734) May 15, 2026

Los congresistas demócratas decidieron realizar la sentada después de que fracasara una moción en la Cámara Baja estatal. La propuesta buscaba llevar al pleno un proyecto de ley previamente aprobado por el Senado de Minnesota. Sin embargo, la iniciativa no consiguió avanzar. El rechazo provocó la reacción inmediata de legisladores que consideran urgente endurecer las restricciones sobre armas de fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Congresista demócrata acusada de agredir a agentes de ICE enfrenta 17 años de prisión y anuncia embarazo La protesta se desarrolla dentro del Congreso estatal como señal de rechazo a la decisión legislativa. El proyecto de ley fue impulsado después de varios hechos violentos ocurridos en Minnesota. Uno de los principales detonantes fue el tiroteo registrado en una iglesia católica de Mineápolis en agosto pasado. El ataque dejó dos niños fallecidos. Además, otras 21 personas resultaron heridas.

Ese episodio reactivó el debate sobre la violencia armada y la necesidad de nuevas restricciones en el estado. El asesinato de Melissa Hortman aumentó la presión política Otro hecho que incrementó la presión para impulsar la legislación fue el asesinato de la política Melissa Hortman y su esposo. Ambos fueron tiroteados en su casa en junio de 2025. Ese crimen volvió a colocar el tema de las armas en el centro de la discusión política estatal. Los promotores de la ley sostienen que limitar el acceso a ciertos tipos de armas podría ayudar a reducir hechos violentos.

La discusión ocurre en medio de un escenario nacional marcado por constantes debates sobre el control de armas. En Estados Unidos mueren entre 40.000 y 45.000 personas al año por heridas relacionadas con armas de fuego. La cifra incluye homicidios, suicidios, accidentes e intervenciones legales. Los datos corresponden al Pew Research Center. El promedio equivale aproximadamente a 120 muertes diarias en todo el país.

La Segunda Enmienda sigue marcando el debate El debate sobre el control de armas en Estados Unidos continúa enfrentando fuertes obstáculos políticos y legales. La Segunda Enmienda de la Constitución protege el derecho a la posesión de armas. Además, la interpretación del Tribunal Supremo ha reforzado ese blindaje legal. Esa situación limita la aprobación de leyes más estrictas sobre armas en distintos estados. También dificulta que iniciativas como la de Minnesota logren avanzar con rapidez.