Congresistas piden videos del operativo de ICE que provocó la muerte del migrante Lorenzo Salgado

Exigen videos completos a ICE

Piden investigación independiente

Crece presión sobre DHS

Un grupo de congresistas demócratas pidió que ICE divulgue todas las grabaciones del operativo en Houston donde murió el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, además de una investigación independiente sobre el caso.

Los legisladores enviaron este miércoles una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE con varias exigencias relacionadas con el operativo.

La petición fue dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David J. Venturella.

Congresistas exigen preservar pruebas y transparentar el caso

The family of Lorenzo Salgado Araujo deserve a full and transparent investigation into his killing by ICE. This video from Houston’s @KHOU contradicts statements made by the agency.pic.twitter.com/pCBMB7Kq3F — Karyn Caplan (@KarynCaplan) July 9, 2026

En la misiva solicitaron que se publiquen las grabaciones completas y sin editar del operativo en el que murió Salgado Araujo.

También pidieron la difusión del video captado por la cámara corporal del agente que realizó el disparo.

Además, reclamaron las grabaciones de las cámaras corporales de todos los agentes presentes durante el operativo.

La solicitud incluye igualmente los videos registrados por las cámaras instaladas en los dos vehículos utilizados durante la intervención.