Congresistas piden videos del operativo de ICE que provocó la muerte del migrante Lorenzo Salgado
Publicado el09/07/2026 a las 11:31
- Exigen videos completos a ICE
- Piden investigación independiente
- Crece presión sobre DHS
Un grupo de congresistas demócratas pidió que ICE divulgue todas las grabaciones del operativo en Houston donde murió el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, además de una investigación independiente sobre el caso.
Los legisladores enviaron este miércoles una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE con varias exigencias relacionadas con el operativo.
La petición fue dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David J. Venturella.
Congresistas exigen preservar pruebas y transparentar el caso
The family of Lorenzo Salgado Araujo deserve a full and transparent investigation into his killing by ICE. This video from Houston’s @KHOU contradicts statements made by the agency.pic.twitter.com/pCBMB7Kq3F
— Karyn Caplan (@KarynCaplan) July 9, 2026
En la misiva solicitaron que se publiquen las grabaciones completas y sin editar del operativo en el que murió Salgado Araujo.
También pidieron la difusión del video captado por la cámara corporal del agente que realizó el disparo.
Además, reclamaron las grabaciones de las cámaras corporales de todos los agentes presentes durante el operativo.
La solicitud incluye igualmente los videos registrados por las cámaras instaladas en los dos vehículos utilizados durante la intervención.
ICE enfrenta presión por difundir todos los videos
Un arresto rutinario terminó en disparos, patrullas embestidas y un migrante muerto horas después en el hospital
El mexicano Lorenzo Salgado Araujo aparece esposado en el suelo antes de ser abatido por un agente de ICE en Houston. pic.twitter.com/Kb5azlE24m
— RT en Español (@ActualidadRT) July 8, 2026
Los congresistas señalaron que buscan esclarecer la muerte del migrante mexicano ocurrida durante un operativo migratorio en Magnolia Park.
El incidente ocurrió el martes en ese barrio de mayoría latina ubicado en Houston.
Como parte de sus exigencias, otorgaron al DHS y a ICE un plazo de 48 horas.
Solicitaron que ambas dependencias confirmen que ordenaron preservar todas las pruebas relacionadas con el tiroteo.
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También pidieron conservar la evidencia vinculada con la detención de los otros tres hombres que viajaban junto a Salgado.
Los legisladores solicitaron conocer si el Gobierno federal colaborará con las autoridades estatales o locales.
Además, reclamaron una investigación «inmediata, plenamente independiente y transparente».
«La familia, la comunidad y el público merecen una explicación completa y transparente de lo ocurrido», señalaron los legisladores en la carta.
Caso genera nuevas exigencias tras decisión de Houston
⚠️ https://t.co/bAH794P2KV 👉 La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) calificó como un presunto asesinato la muerte de un ciudadano mexicano tras un procedimiento de agentes migratorios en Houston. pic.twitter.com/cRZhVEn3av
— Teleamazonas (@teleamazonasec) July 8, 2026
La petición fue enviada un día después de que la Alcaldía de Houston anunciara que no abrirá una investigación local.
La decisión fue tomada pese a las solicitudes realizadas por la familia de Salgado y por activistas locales.
Ambos sectores han reclamado una pesquisa independiente distinta a la investigación federal.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional informó este miércoles que abrió una investigación sobre el tiroteo.
El caso permanece bajo revisión por parte de las autoridades federales.
Mientras tanto, los congresistas insistieron en que toda la evidencia sea preservada y difundida.
Versiones enfrentadas sobre el operativo en Houston
Durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Houston, Roberto Salgado relató la versión de la familia.
El hijo del migrante aseguró que Lorenzo Salgado se dirigía a trabajar junto con tres compañeros de la construcción.
Según explicó, tres vehículos sin distintivos rodearon el automóvil donde viajaban.
De acuerdo con esa versión, el operativo ocurrió de manera sorpresiva mientras se dirigían a su jornada laboral.
El Gobierno federal ofreció una versión distinta sobre lo sucedido.
Según un portavoz del DHS consultado por EFE, los agentes participaban en un operativo para detener a Salgado por carecer de estatus migratorio legal.
La dependencia indicó que el mexicano «ignoró las instrucciones» de los agentes. También sostuvo que intentó arrollar a los agentes con su vehículo.
El DHS afirmó que uno de los agentes disparó «en defensa propia».
Salgado Araujo resultó herido durante el operativo. Posteriormente fue trasladado a un hospital local. Horas después falleció debido a las heridas sufridas.
El caso se suma a otros incidentes registrados este año en Estados Unidos.
Al menos seis personas han muerto por disparos de agentes migratorios durante 2026. Entre ellas figuran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good.
Ambos fallecieron durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero.
Las investigaciones sobre esas muertes provocaron un enfrentamiento entre autoridades estatales y el Gobierno federal.
Mientras los estados impulsaron investigaciones independientes, el Gobierno federal sostuvo que las jurisdicciones locales no tienen competencia para investigar o enjuiciar a agentes federales.